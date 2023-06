On ne sait pas qui a inventé la poutine, mais on sait que ces 7 restaurants en servent de vraiment bonnes

C’est peut-être cliché de faire quelques suggestions de bonnes poutines au Québec pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste, mais j’assume.

Je suis le premier à avouer que cet emblème du Québec ne fait pas vraiment partie de mon alimentation. Toutefois, je dois aussi admettre qu’une fois de temps en temps, il y a un petit quelque chose qui fait du bien à l’âme de plonger la fourchette dans un bassin chaud où frites crousti-fondantes, fromage en grains à la douce phonétique et sauce sirupeuse ne font qu’un. Une fois de temps en temps, il n’y a rien de mal, non ?

Bonne poutine, et bonne Saint-Jean !

Chez Tousignant

Photo fournie par Chez Tousignant

On aime l’aspect rétro d’un diner américain, mais on adore absolument tout ce qui se retrouve au menu. Chez Tousignant, le casse-croûte urbain des chefs Stefano Faita et Michele Forgione – mais tenu d’une main de maître par Yann Turcotte – ne laisse rien au hasard. Tout est fait maison ; pas uniquement la sauce ou les frites, mais également le pain, la saucisse à hot-dog pur bœuf et le (délicieux) pogo. Il faut y aller accompagné, car en plus de la poutine au fromage en grains toujours frais, aux frites bien dorées et à la sauce au goût unique qui se veut un peu à mi-chemin entre la sauce brune et la sauce BBQ, il faut absolument goûter le cheeseburger double et le hot-dog Tousignant.

cheztousignant.com

6956 rue Drolet, Montréal

Restaurant Chez Claudette

Photo fournie par Chez Claudette

Chez Claudette est un petit resto de quartier sans prétention, qui ne souhaite que faire le bonheur des habitués avec un service amical, des assiettes gourmandes et des prix doux. Le menu n’a presque pas bronché depuis 1982. Ici, l’honneur est aux mets québécois, mais on peut remarquer une relation particulièrement étroite avec la poutine. Les puristes resteront avec la classique, mais rien ne vous empêchera de bifurquer vers la Bourguignonne avec bœuf haché et oignons, celle garnie de ragoût de pattes de cochon, ou la création en honneur à Céline Dion avec viande fumée, bacon, champignons, oignons et cornichons.

facebook.com/restaurantchezclaudette

351 avenue Laurier Est, Montréal

Ma Poule Mouillée

Photo fournie par Chez Ma Poule Mouillée

Le restaurant Ma Poule Mouillée, sur « Le Plateau », est l’un des meilleurs poulets portugais de Montréal, sans hésitation. Les clients – Montréalais et touristes – n’ont pas peur de faire la queue pour un rassasiant demi-poulet assaisonné et cuit à la perfection sur broche, ou la fameuse poutine portugaise. Cette dernière mérite d’ailleurs toute votre attention ; une montagne de frites croustillantes à l’assaisonnement maison, du fromage en grains et São Jorge (fromage portugais à pâte ferme), ledit poulet grillé, du chouriço (saucisson portugais), le tout nappé d’une sauce légèrement relevée. On le prend sur place ou à emporter pour déguster au parc La Fontaine.

mapoulemouillee.ca

969 rue Rachel Est, Montréal

Frite Alors !

Photo fournie par Frite Alors !

Frites belges croustillantes coupées à la main, fromage en grains qui se laisse abattre sans résistance sous la dent, sauce riche et onctueuse : voilà un trio extrêmement bien maîtrisé par les restaurants Frite Alors!. Je peux confirmer qu’ici, la frite, c’est du sérieux et même lorsqu’elle est déguisée en poutine, elle réussit tout de même à se distinguer. Le secret ? Possiblement la double cuisson dans le gras de bœuf, aussi appelé suif. Que vous l’accompagniez de l’une de leurs douzaines de sauces maison ou pas, je suis certain que la poutine ne vous décevra pas.

Patate Plus !

Photo fournie par Patate Plus

Incrusté dans le décor bélairois depuis près de 40 ans, le restaurant familial Patate Plus ! n’a jamais cessé de rougir, et pour cause. On s’y rend en famille pour poursuivre la tradition, ou entre amis pour s’offrir un peu de réconfort nostalgique. On y déguste des plats simples, réconfortants et gourmands, dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Pensez guédilles, hamburgers, sous-marins, décadentes pizzas, ainsi qu’une excellente poutine italienne. Une fois arrivé à Val-Bélair, il suffit de repérer la cabane au toit rouge !

patatesplus.com

1111 boulevard Pie XI Nord, Val-Bélair

La Souche

Photo fournie par La Souche

Cette microbrasserie qui a pris naissance à Limoilou en 2012 ne concocte pas uniquement de savoureuses bières ; la nourriture fait également partie de l’expérience, autant à la succursale mère, qu’à Stoneham. Parmi les plats se mariant particulièrement bien avec l’offre à boire, la poutine sort décidément du lot. Celle-ci, entièrement fait maison, est préparée avec une pomme de terre soigneusement sélectionnée pour son goût légèrement sucré (la rouge pour être plus précis), du fromage en grains de La Chaudière, ainsi qu’une sauce à base de bière, forcément. Plusieurs trouveront leur compte parmi les différentes déclinaisons – incluant une version végane –, sans compter la « poutine mystère » chaque mardi.

lasouche.ca

22, 1re Avenue, Stoneham-et-Tewkesbury

801, chemin de la Canardière, Québec

Le Chic Shack

Photo fournie par Chic Shack

En été sur la terrasse (aux premières loges du Château Frontenac !) ou en hiver emmitouflé à l’intérieur, la poutine signature du Chic Shack a toujours bon goût. On aime beaucoup la philosophie au sein de l’entreprise de s’approvisionner d’ingrédients les plus locaux que possible, travaillés de manières, disons-le, plutôt originales et décadentes. Prenons par exemple les pommes de terre (Yukon Gold) agrémentant la poutine. Celles-ci, d’abord cuites à la vapeur et ensuite écrasées, finissent dans un bain frémissant d’huile. Quant au fromage, l’équipe n’utilise pas uniquement que du fromage en grains ; elle ose rajouter une seconde couche de fromage râpé, puis selon vos envies, elles peuvent être généreusement garnies de bœuf braisé, de viande fumée, ou d’un ragoût de champignons sauvages. On aide à descendre le tout avec un soda maison à base de vraies purées de fruits ou un milkshake !

lechicshack.ca

15 rue du Fort, Québec