Pas de feux d’artifice pour la fête nationale à Québec

Il n’y aura de feux d’artifices nulle part au nord du Saint-Laurent pour la fête nationale, alors que le gouvernement a abandonné l’idée de donner des assouplissements à certaines villes moins à risque d’être touchées par les incendies de forêt.

• À lire aussi: Feux de forêt et fête nationale: les feux d’artifice interdits au nord du Saint-Laurent

• À lire aussi: Feux d’artifice de la Saint-Jean: pas de crainte à avoir pour la qualité de l’air à Montréal

L’interdiction de faire des feux à ciel ouvert, qui inclut les feux d’artifice, demeurera en vigueur partout sur la rive nord du fleuve, a confirmé jeudi le cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Mardi, Mme Blanchette Vézina avait appelé les municipalités à «user d’une extrême prudence» dans l’organisation des festivités de la Saint-Jean-Baptiste, pour éviter que les célébrations contribuent à aggraver la situation des feux de forêt.

Elle avait toutefois ouvert la porte à des assouplissements dans certains secteurs, en soulignant que la SOPFEU travaillait sur des consignes spécifiques pour les municipalités situées plus près du fleuve, comme la ville Québec, où le risque d’incendie est plus faible.

Mais la situation ne s’est pas suffisamment améliorée, et le gouvernement exclut désormais la possibilité de faire des exceptions à la règle.

Sur la plus grande partie du territoire du Québec, ce sera donc une fête nationale sans feux d’artifice. La SOPFEU rappelle qu’il n’est pas non plus permis de faire des feux de camp, d’allumer des lanternes volantes ou d’utiliser des instruments produisant des flammèches aux endroits où l’interdiction est en vigueur.

Il est néanmoins possible d’allumer des feux dans des foyers munis d’un pare-étincelles, et disposés sur un sol de terre battue ou de gravier.