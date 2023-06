Pistolets, héroïne, cocaïne: des perquisitions majeures à Québec et à Lévis

Les policiers de Québec et de Lévis ont arrêté une dizaine de personnes dans deux opérations différentes, où de nombreuses armes et une quantité impressionnante de drogue ont été saisies, hier.

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) a d’abord conclu une enquête longue de trois mois avec cinq perquisitions simultanées des deux côtés du fleuve.

Les autorités ont alors saisi trois pistolets, une arme longue de calibre 12, une arme à impulsion électrique et six véhicules en tant que bien infractionnel.

Ils ont aussi mis la main sur 300 grammes de cocaïne, 8 grammes d’héroïne, une presse à coke et des milliers de dollars en argent canadien.

Le déploiement des enquêteurs, des groupes tactiques d’intervention, de maîtres-chiens ainsi que l’assistance de la police de Québec (SPVQ) et de la Sûreté du Québec (SQ) ont d’ailleurs permis l’arrestation de quatre suspects dans cette affaire.

«Les quatre individus arrêtés, dont un est membre d’un groupe de motards criminalisés, comparaîtront éventuellement pour faire face à plusieurs chefs d’accusation», indique le corps de police par voie de communiqué.

On parle notamment de trafic de stupéfiants, de possession non autorisée d’une arme à feu et de possession d’une arme prohibée.

Plus d’un kilo de coke

Le SPVQ a aussi tenu des perquisitions simultanées, le même jour, lesquelles ont mené à l’arrestation de quatre personnes, âgées de 24 et 33 ans, pour trafic de stupéfiants et possession d’armes.

Lors de cette opération d’envergure qui est survenue dans les secteurs de Sainte-Foy et de Lebourgneuf, les enquêteurs ont saisi environ 1,2 kg de cocaïne, deux pistolets, deux chargeurs et un silencieux.

Ils ont également mis la main sur 32 000$ en devise canadienne, deux véhicules d’une valeur de 38 000$ et plusieurs objets liés au trafic de stupéfiants.