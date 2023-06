Pour John LeClair, le passé permettra aux Flyers d’aller loin

Le directeur général Daniel Brière ainsi que le nouveau conseiller spécial aux opérations hockey John LeClair tenteront de s’inspirer de leur passé fructueux avec les Flyers de Philadelphie pour ramener ceux-ci sur la voie du succès.

L’équipe a éprouvé beaucoup d’ennuis au cours des dernières saisons. En amorçant un cycle de reconstruction, elle s’est cependant donné les meilleures chances de réussir en recrutant d’anciens porte-couleurs pour diriger les opérations hockey. Les nouveaux décideurs sont bien au fait des attentes élevées dans ce marché qu’ils connaissent bien.

«Les anciens ayant été ici l'ont vécu et comprennent la culture. C'est un sujet dont nous avons parlé : nous nous sommes un peu éloignés de ça et nous voulons revenir à la culture des Flyers que nous avions. Nous allons passer à l'étape suivante et c'est ce que nous voulons accomplir, c'est-à-dire franchir le dernier seuil et gagner la coupe Stanley», a souligné LeClair mercredi, par le biais de propos diffusés sur le site NHL.com.

Développer avant tout

L’organisation de la Pennsylvanie concentrera ses efforts sur le développement de ses espoirs afin de progresser. Certains gardiens comme Felix Sandstrom, Ivan Fedotov, Alexei Kolosov et Samuel Ersson, notamment, pourraient devenir une alternative à Carter Hart ou constituer une monnaie d’échange, qui sait?

«Je pense que le développement de nos espoirs est une priorité pour l'organisation, a souligné LeClair. Nous avons quelques bons talents que nous pouvons développer et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons tirer le meilleur de ces gars, pour eux et pour nous.»

«Le processus de développement des espoirs et des joueurs des Flyers, que ce soit dans la Ligue américaine de hockey ou une équipe locale, m'enthousiasme beaucoup, a ajouté Patrick Sharp, qui assume les mêmes fonctions que l’ancien du Canadien de Montréal. Nous avons un certain nombre de joueurs en Nouvelle-Angleterre et sur la côte est que je pourrai suivre. Il faudra essayer de les aider de quelque manière que ce soit.»

Les deux hommes qui travailleront également avec Keith Jones, le président des opérations hockey, ont passablement de boulot à abattre. Philadelphie a terminé la dernière campagne avec un dossier de 31-38-13, manquant les séries éliminatoires pour une troisième saison consécutive. Sa dernière présence en finale de la Coupe Stanley remonte à 2010, quand il s’est incliné en six parties contre les Blackhawks de Chicago.