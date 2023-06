Prêts de télescopes dans les bibliothèques: déjà près de 80 personnes sur la liste d’attente

Les Montréalais qui souhaitaient emprunter un télescope à l’une des deux bibliothèques de la Ville qui en proposent vont devoir s’armer de patience, puisque près de 80 personnes sont déjà sur la liste d’attente.

«Il y a une liste d’attente d’une quarantaine de personnes», a indiqué un employé de la bibliothèque de Saint-Henri dans le Sud-Ouest, jeudi, en réponse à un citoyen qui souhaitait emprunter un télescope.

Même son de cloche à la bibliothèque Marie-Uguay, qui propose aussi ce service depuis le 11 juin dernier. Selon nos informations, il y aurait également une quarantaine de personnes en attente pour une location.

L’intérêt pour les six télescopes StarBlast 4.5 d’Orion s’est fait sentir dès l’annonce de ce concept qui n’avait encore jamais été offert à Montréal.



Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes espéraient en avoir un pour observer les étoiles filantes des Perséides entre le 17 juillet et le 24 août prochain.

Avec une durée de prêt autorisé de trois semaines par télescope, il pourrait cependant être difficile d’en avoir pour tous les Montréalais intéressés au cours de l’été.

Au moment d’écrire ces lignes, l’arrondissement du Sud-Ouest n’avait pas encore indiqué s’il envisageait de rendre plus de télescopes disponibles en raison de leur popularité.

Pour ceux qui souhaitent tout de même tenter leur chance, il est possible d’obtenir un télescope si on est un Montréalais de plus de 18 ans avec une carte de bibliothèque.

Le télescope est fourni avec un manuel d’instruction, un planisphère, un livre d’introduction à l’astronomie et une carte lunaire.