Prolongation de la présidence de Guy Cormier au Mouvement Desjardins

Le président du Mouvement Desjardins, qui devait terminer son deuxième et dernier mandat au printemps 2024, restera en poste jusqu’à deux ans de plus.

Le conseil d’administration a annoncé une prolongation des fonctions de M. Cormier afin d’assurer une transition prudente dans le modèle de gouvernance.

En mars dernier, lors de l’assemblée générale annuelle, les délégués des caisses avaient voté pour séparer les fonctions de président du conseil d’administration, et de président et chef de la direction, toutes deux occupées par M. Cormier actuellement.

La séparation des pouvoirs sera effective en mars 2024, moment où le C. A. devra élire son nouveau président.

Le conseil d’administration voit en Guy Cormier la personne toute désignée pour l’accompagner vers le nouveau modèle de gouvernance, en raison des fonctions qu’il a occupées et du leadership qu’il a exercé.

Guy Cormier est à la tête du Mouvement Desjardins depuis le printemps 2016.

Le conseil devra préparer sa relève et désigner le prochain président et chef de la direction du Mouvement Desjardins dans deux ans, car la candidature de M. Cormier ne sera alors plus admissible.