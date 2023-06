Saint-Georges de Beauce: une femme lutte pour sa vie après une collision

Une automobiliste se trouve dans un état critique après un grave accident avec un autre véhicule survenu tôt, jeudi matin, à Saint-Georges de Beauce.

L’incident s’est produit vers 8h40 sur la 1re avenue Sartigan (204) lorsqu’un des conducteurs qui y circulait a tenté de tourner à gauche pour entrer dans une cour privée.

La manœuvre a coupé le chemin à une voiture qui roulait en sens inverse, menant à la collision. La femme à bord de ce second véhicule a été grièvement blessée et transportée au centre hospitalier où on craint pour sa vie.

« Le conducteur qui a initié le virage a lui aussi été reconduit à l’hôpital, mais pour des blessures légères », indique Camille Savoie, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Les deux automobilistes étaient seuls dans leur véhicule respectif au moment de l’impact.

Un enquêteur en scène de collision s’est rendu sur place pour analyser l’accident et mieux cerner les circonstances de ce dernier. Le tronçon de route a été fermé dans les deux directions pour lui permettre d’effectuer son travail