Temple de la renommée: pourquoi j’ai éprouvé un sentiment de culpabilité à l’annonce de Pierre Turgeon

Enfin... Il était temps de vous dire la vérité. Quand les membres du comité de sélection du Temple de la renommée ont confirmé le choix de Pierre Turgeon, pendant quelques instants, j’ai eu un petit sentiment de culpabilité.

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps?

J’aurais pu suggérer son nom pendant les courtes années passées au sein du comité, mais on dit souvent qu’il faut savoir choisir ses batailles, s’assurer qu’on va gagner la partie.

Malheureusement, son nom ne meublait pas toujours les discussions.

Du moins, Pierre Turgeon soulevait quelques commentaires, mais à peine pour quelques minutes.

Pourtant, avec son profil, l’impact qu’il a exercé auprès de ses coéquipiers et des équipes qu’il a si bien servies au cours de sa carrière, c’était un choix logique.

Un appel particulier

Hier, il a réussi à trouver une place qui lui revenait d’emblée, parmi les meilleures de sa profession.

Je me souviendrai toujours d’un appel téléphonique de Serge Savard, qu’on venait de remplacer chez le Canadien, un licenciement marquant le début d’une longue période où l’organisation plongea dans un bourbier, empêtrée comme jamais dans l’histoire de la concession.

Le Canadien disputait un match à Montréal, tout baignait dans l’huile, l’adversaire avait perdu tous ses moyens de défense et Turgeon, ce soir-là, était impérial.

- «Salut Yvon.»

- «Salut Serge.»

- «Est-il vrai qu’ils vont échanger Pierre Turgeon aux Blues après le match.»

- «Heu... Ça m’étonnerait. Il connaît un match spectaculaire. Mais pourquoi cette question?»

- «Je viens de recevoir un appel de Mike Keenan [directeur général des Blues] pour me demander ce que je pensais de Rory Fitzpatrick.»

- «Et...»

- «Je lui ai dit que Fitzpatrick était parmi nos joueurs qui connaissaient une belle progression. Mais pourquoi cette question, Mike?»

- «Je pense, ajoute Keenan, qu’on va changer des effectifs à la fin de la rencontre.»

Quelques heures plus tard, après avoir récolté cinq points, Pierre Turgeon fut échangé aux Blues en compagnie de Craig Conroy et Rory Fitzpatrick, en retour de Murray Barron et Shayne Corson.

Impact important

Une transaction qui a eu un impact important au sein du Canadien. Pendant quelques saisons, l’équipe perdit son identité, elle n’avait plus cette culture de jadis et les déboires se multiplièrent.

Imaginez un instant: Turgeon en retour de Corson.

Une transaction qui n’orne sûrement pas les murs du Centre Bell. S’il y avait une chambre des horreurs, elle aurait sûrement une place de choix parmi les résultats les plus décevants. Un changement au niveau des effectifs qui aura ralenti la progression d’une équipe qui déjà avait des ressources très limitées pour retrouver une gestion saine.

À vous d’y voir...

La décision de Kent Hughes et de Sean Monahan de s’associer pour une autre saison a de quoi faire jaser.

D’une part, elle modifie le plan d’attaque de certaines équipes. Certains directeurs généraux pensaient réaliser un coup important sur le marché des joueurs autonomes sans compensation. Après tout, Monahan représente une aubaine. Hughes en a donc profité.

D’autre part, le dossier Pierre-Luc Dubois offre une autre perspective. Kevin Cheveldayoff croyait pouvoir frapper la balle de l’autre côté de la clôture, mais il risque de faire chou blanc.

Également, Dubois et son agent, Pat Brisson, poursuivent les conversations, Brisson ayant promis à Cheveldayoff de l’aider dans ses démarches, mais il est clair que l’association avec les Jets ne peut continuer, donc il serait préférable pour le bien-être des deux parties de trouver un plan d’entente.

Sauf que Cheveldayoff a du mal à saisir le contexte dans lequel il se retrouve. Comment peut-il croire qu’il gagnera à la loterie en exposant dans la vitrine un patineur qui veut quitter les lieux? Sur l’étiquette, le prix ne subit-il pas une baisse importante?

Aussi, les Devils du New Jersey ont déposé une offre concrète pour les services de Connor Hellebuyck.

Au cours du week-end, ce sera la période des discussions, des négociations intenses, de la possibilité de se départir de joueurs qui faussent le plafond salarial.

Ce sera aussi le moment de prendre la bonne décision au niveau du repêchage. Matvei Michkov rencontrera plusieurs équipes. Les Ducks pourraient-ils modifier le déroulement de la séance de sélection en échangeant son choix de premier tour, le deuxième au total?

Plonger dans l’inconnu

On est plongé dans l’inconnu... En fait, on se garde bien de laisser filtrer la moindre information pertinente. C’est mercredi qu’on dévoilera ses cartes et j’aime bien parier sur Kent Hughes dans de telles circonstances. Il a surpris tout le monde l’an dernier. Cette saison, il a piqué la curiosité de ses homologues et la signature de Monahan laisse présager qu’il a une stratégie bien définie pour surprendre la galerie.

Jusqu’à maintenant, il n’a commis aucune erreur dans son propos au sujet de Dubois. Tout ce qu’il a précisé, c’est que les deux décideurs poursuivent les discussions.

Au sujet de Michkov? «Il faut faire nos devoirs et surtout, il ne faut pas se tromper», souligne Hughes.

Un week-end fort intéressant en perspective.