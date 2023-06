Voici le nouveau portail québécois pour tout savoir en matière de polymères

Les différents acteurs du secteur des polymères au Québec seront heureux d’apprendre qu’il existe une toute nouvelle ressource en ligne pour tout voir et tout savoir en matière de plastiques et de matériaux de composites : le portail polymeresquebec.com.

De prime abord, la plateforme simple et gratuite – propulsée par Alliance Polymères Québec – sert à faciliter les échanges et la coopération entre les acteurs du secteur. Pour ce faire, elle utilise des fonctionnalités qui partagent des similitudes avec les réseaux sociaux professionnels « grand public », mais qui ont été spécifiquement conçues pour cette industrie.

Le portail permet donc de :

– faciliter les échanges (documents, outils et pratiques professionnelles) à l’aide de forums de discussion, au sein d'une communauté qui partage les mêmes intérêts.

– offrir une harmonisation des pratiques pour favoriser la capitalisation des connaissances et l'innovation.

– établir des liens au sein de l'industrie et développer des réseaux professionnels.

À noter qu’un Répertoire des entreprises est disponible sur la plateforme, et est bonifié constamment pour faciliter le réseautage.

Des communications claires et efficaces en français

Getty Images

L’industrie québécoise des plastiques et des composites est actuellement en pleine phase de développement. Environ 7,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel sont générés par cette industrie au Québec, où plus de 25 000 emplois sont répartis dans plus de 500 entreprises.

Il est donc primordial de consacrer une attention particulière à l’utilisation du français en milieu de travail afin d’uniformiser les pratiques.

C’est pourquoi le nouveau portail polymeresquebec.com, grâce au soutien financier de l’Office québécois de la langue française dans le cadre de son programme Le français, au cœur de nos ambitions, met à la disposition des entreprises un dictionnaire terminologique , afin qu’elles utilisent les bons termes francophones dans toutes leurs communications internes et externes. Cet outil propose à ce jour 500 concepts et mots associés au domaine, incluant les définitions et des illustrations.

De plus, une simulation 3D d'une presse à injection a été réalisée pour illustrer les nomenclatures dans leur positionnement technique réel. Elle peut être consultée en réalité augmentée et en réalité virtuelle.

Un magazine et des webinaires pour tous

Getty Images/iStockphoto

En plus de connecter les acteurs de l’industrie entre eux, le portail permet de les garder à jour sur les dernières percées technologiques, et ainsi d’amener leurs connaissances à un niveau supérieur.

Pour y arriver, de nombreux webinaires sur divers sujets sont disponibles sur polymeresquebec.com, et cette section sera bonifiée continuellement.

De plus, le magazine Polymères Québec se positionne comme l’outil par excellence pour demeurer bien informé grâce à ses billets, ses chroniques, ses reportages, ses dossiers d’actualité et ses capsules de veille technologique.

Ce média se veut une véritable mine d’or d’information, de partage et de collaboration en français utile et stratégique pour tous.

Que vous soyez chef d’entreprise, responsable des ressources humaines, des opérations, de la production, des ventes ou du développement des affaires, étudiants, employés, clients, le portail polymeresquebec.com est l’outil tout indiqué pour rester à l’affût de l’avenir de l’industrie.

Faites partie de la conversation, consultez dès maintenant polymeresquebec.com !