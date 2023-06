Westmount: les cols bleus déclenchent une grève générale illimitée

Les membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal ont mis à exécution jeudi leur menace d’entamer une grève illimitée à Westmount.

Le débrayage de la section syndicale affiliée au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP 301) risque de paralyser plusieurs services aux citoyens de la Ville de Westmount.

Sans convention collective depuis le 31 décembre 2019, les cols bleus de Westmount accusent l’administration de ne pas hâter les négociations qui achoppent sur l’enjeu de la rémunération.

«La Ville nous dit qu’elle est en bonne santé financière, mais la mairesse refuse de donner ce que ses prédécesseurs nous ont octroyé comme hausse salariale durant les deux dernières négociations», a indiqué dans un communiqué Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

Le syndicat juge les offres salariales de l’administration municipale «inacceptables» et dit attendre encore un retour de la Ville sur la dernière offre syndicale.

«Les citoyennes et citoyens de Westmount doivent savoir que si on ne rémunère pas convenablement ces travailleuses et travailleurs, les services vont écoper», a ajouté le président du syndicat.