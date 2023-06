TREMBLAY, Jean-Paul



Subitement au CHUS-Hôpital Fleurimont à Sherbrooke, le 23 mai 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean-Paul Tremblay, demeurant à Cowansville. Il était le fils de feu Lionel Tremblay et feu Marie-Ange Germain.Il laisse dans le deuil sa fille Sophie, son conjoint André Nault et ses enfants, Simon et Geneviève; la mère de sa fille Camille Forest; ses frères et sœurs : Rolland (Francine), Lise (Claude), Claude (Monique), Micheline (Yvan), Jacques (Estelle), Jocelyne (Denis), feu Michel (Rénée) et Johanne (Brian); son amie de coeur Diane; les enfants de feu Louise Caza, Sylvain, Stéphane, Éric et leur conjointe; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 15 juillet 2023 de 10h à midi au salon funéraireCOWANSVILLE, QC J2K 0L3450-263-1212 www.desourdy.caUne célébration de la Parole aura lieu ce même samedi 15 juillet à 12h en chapelle du salon.