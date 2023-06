PLAISANCE, Georges



Le 19 juin 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Georges Plaisance, époux de Mme Nichole Lauzé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux enfants, Éric (Julie) et Sophie (Benoit), ses trois petits-enfants, Guillaume, Ariane et Jérémy, ses frères et sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 1er juillet dès 9h à7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QCLes funérailles seront célébrées le samedi 1er juillet à 11h à l'église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur (5811 avenue Auteuil, Brossard).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.