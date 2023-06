CHABOT, Guy



Entouré des siens, le 15 juin 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Guy Chabot, époux de Mme Francine Duclos, de Marieville.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, son frère Normand (Esther), son neveu et ses nièces, Geneviève (Olivier), Bruno (Nathalie) et Manon (Pierre), sa belle-soeur Claudette (Denis) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au salon :le vendredi 30 juin 2023 de 13h à 15h, suivi de la liturgie en la salle commémorative du complexe à 15h.