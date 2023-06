DELISLE (née CHARBONNEAU) Rita



À Laval, le 16 juin 2023, à l'âge de 75 ans est décédée madame Rita Delisle (née Charbonneau).Elle laisse dans le deuil son époux René depuis 52 ans, ses enfants Patrick (Maryline) et Marie-Louise, 4 petits-enfants Chloé, Sarah, Nicolas et Lucas, ses frères et soeurs François, André, Thérèse, Rosaire, Jean-Marc, Marcel, Colette et Jean-Pierre, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et ami(es).Elle est partie paisiblement et sereinement.La famille recevra les condoléances le jeudi 29 juin 2023 de 13h30 à 16h00 suivi d'une cérémonie à 16h00, célébrée en la chapelle de la résidence funéraire :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Cité de la santé en sa mémoire.Un merci tout spécial au Dr David Langleben de l'Hôpital général Juif pour avoir soutenu Rita au cours des cinq dernières années.