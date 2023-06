FILION, Marie-Paule



À Blainville, le 18 juin 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Marie-Paule Filion, épouse de feu François Creamer.Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Pierre Goulet), ses petits-enfants Jean-François (Chantal), Marie Pier (Pierre-Albert) et Marie-Hélène, ses arrière-petits-enfants Ludovic et Laurent, Florence et Jacob, Elliot et Antoine ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 août 2023 dès 10 h à l'église Ste-Dorothée, 655, Principale, suivi des funérailles à 11h, et de là, au Cimetière Ste-Dorothée.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Blainville pour leur soutien et toute la bienveillance témoignée au cours des trois dernières années.En sa mémoire, un don à la Fondation Drapeau-Deschambault (CHSLD Blainville) serait apprécié.