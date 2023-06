HEPPELL (PINARD), Hermione



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Madame Mignonne Pinard, survenu le 15 juin 2023, à l'âge de 90 ans, épouse de feu Bertrand Heppell.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (André Morin), François (Bernard Labelle) et Louise (Guy St-Onge), ses petits-enfants Louis-Philippe (Cynthia Lemieux), Camille (Gabriel Chainey) et Antoine (Rachel Landry-Cloutier), son arrière-petite-fille Anne, sa soeur et ses frères, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 30 juin 2023 de 12h30 à 14h30 au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 |Les funérailles auront lieu le même jour à 15h en l'église Ste-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville, J4B 1X1.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher.https://fhclm.ca/passez-a-laction/faites-un-don/