DUCHESNE, Roch



À Brossard, le 19 juin 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé Roch Duchesne, époux de Monique Desrosiers.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Donna), Lyne et Éric (Mélissa), ses petits-enfants Matthew (Maude), Jason (Laurence), Sarah-Jeanne (Antoine) et Émile et son arrière-petite-fille Lou. Il laisse également dans le deuil ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin (édifice à l'arrière) du complexe funéraire :le vendredi 30 juin 2023 de 11h à 15h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 14h30.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.