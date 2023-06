Asie du Sud: au moins 19 morts dans des inondations et glissements de terrain

Au moins 19 personnes sont mortes cette semaine dans des inondations et glissements de terrain provoqués par les pluies annuelles de mousson en Asie du Sud, ont indiqué les autorités de plusieurs pays de la région.

Au Népal, les fortes pluies survenues le week-end dernier ont fait 14 morts et une vingtaine de disparus, ont déclaré vendredi les autorités, qui indiquent que des opérations de recherche sont en cours.

«Les équipes de recherche et de sauvetage sont toujours sur le terrain», a déclaré vendredi Dhruba Bahadur Khadka, porte-parole de l'autorité nationale de gestion des catastrophes.

Pays voisin du Népal, l'Inde a également été frappée cette semaine par de fortes pluies.

Dans l'État d'Aranuchal Pradesh (nord-est), 4 personnes sont mortes dans des inondations et glissements de terrain ont annoncé jeudi les autorités locales, et une personne a péri noyée dans l'État voisin d'Assam, où près de 14 000 personnes avaient été préventivement déplacées.

Le Bangladesh est également en état d'alerte après que les prévisionnistes météo du pays ont mis en garde contre des inondations dans les districts du nord du pays. Dans celui de Kurigram, déjà 20 000 foyers ont été touchés par des inondations, selon les autorités locales.

«Les principales rivières de la région sont en train de gonfler», a déclaré à l'AFP le responsable du district de Kurigram, Mohammad Rezaul Karin. «La situation peut s'aggraver à tout moment.»

En Asie du Sud, les pluies de mousson de juin à septembre représentent entre 70 à 80 % des précipitations annuelles de la région.

Chaque année, elles sont la cause de morts et de destructions, mais le nombre d'inondations et de glissements de terrain meurtriers s'est accru ces dernières années. Les experts estiment que le changement climatique et la construction croissante de routes peuvent en être la cause.

L'an dernier, des inondations provoquées par les pluies de mousson avaient submergé un tiers du Pakistan, endommageant deux millions d'habitations et faisant plus de 1700 morts. La même année, le Bangladesh avait connu des inondations record dans lesquelles avaient péri plus de 100 personnes.