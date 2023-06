BOUTIN, Hélène



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Hélène Boutin, survenu le 2 juin 2023, à l'âge de 73 ans.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Odette (Denis) et Anne, son frère Pierre (Diane), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les hommages le mercredi 28 juin entre 10h et 11h, suivi d'une cérémonie à 11h, à l'église de Saint-Hubert, 5310, ch. de Chambly à Saint-Hubert, QC.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.https://poumonquebec.ca/faire-un-don/