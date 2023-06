LEMIRE, Gilles



À Laval, le 11 juin 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Gilles Lemire, époux de feu Carmen Gauthier Lemire. Il laisse dans le deuil sa fille Diane (François), ses belles-soeurs Georgette, Colette, Margo (feu Maurice), Noëlla (feu Jean-Paul), son beau-frère Michel ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1 juillet 2023, de 13h à 16h à laUne cérémonie sera célébrée à 16h en la chapelle de la Résidence funéraire Laval. Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébrationVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD De La Rive pour les bons soins et le support apporté à la famille.