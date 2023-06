CF Montréal: Une victoire à l’extérieur finalement possible?

Cela devient un thème récurrent pour le CF Montréal, mais son incapacité à l’emporter loin du Stade Saputo est une épine dans le pied.

La visite à Charlotte, une équipe qui n’a pas de victoire à ses quatre derniers matchs, constitue une belle occasion de faire amende honorable. La fiche de Montréal (1-8-1) sur les terrains adverses est difficilement explicable, après les succès de l’an dernier en pareilles situations.

Le Bleu-Blanc-Noir a battu Minnesota et Nashville 4 à 0 et 1 à 0 à la maison, à ses deux plus récentes sorties. Bryce Duke estime qu’il faudra s’en inspirer.

«Nous devons jouer de la même façon. Je sais que les matchs à l’extérieur sont difficiles et qu’il faut s’adapter à une ambiance différente. Le plan de match change un peu. Nous devons rester calmes, respecter notre plan et si nous marquons rapidement, ça peut nous donner une meilleure marge de manœuvre», a expliqué en point de presse le milieu de terrain, jeudi.

Le faire pour les beignes

L’entraîneur-chef Hernan Losada tente de faire passer le même message. La confiance acquise au cours des dernières semaines devra servir, surtout contre un adversaire direct au classement.

Montréal a deux points de plus que le Charlotte FC au sein de l’Association de l’Est. Leur terrain, le Bank of America Stadium, n’est pas le plus amical non plus, avec sa pelouse artificielle et ses hordes de spectateurs hostiles.

Après la victoire de mercredi et le voyagement prévu, Mason Toye a avoué que ses coéquipiers et lui avaient moins d’énergie. Or, une alléchante récompense peut servir de motivation.

«Les gars sont un peu fatigués, il faudra se remettre rapidement pour samedi. C’était une autre belle victoire à la maison, un autre jeu blanc, a-t-il dit en parlant du gain sur le Nashville SC. Nous recevons des beignes chaque fois que nous réussissons un blanchissage. C’est toujours agréable d’arriver le matin avec des beignes.»

Un casse-tête

Une position en particulier retiendra l’attention dans le XI partant de Losada, samedi, celle de défenseur droit. Aaron Herrera (Guatemala) et Zachary Brault-Guillard (Canada) sont en sélection nationale et Lassi Lappalainen est toujours blessé.

Mathieu Choinière pourrait retrouver ce poste qu’il a occupé quelques fois au cours des dernières années.

«C’est un joueur qui a déjà joué à ce poste. On verra. Je trouve ça dommage parce que j’aime le travail qu’il fait au milieu de terrain. Maintenant, nous sommes un peu dans une situation spéciale», s’est questionné l’entraîneur argentin.

À son retour au Québec, le CF Montréal disputera deux matchs consécutifs au Stade Saputo, contre le New York City FC le 1er juillet, et l’Atlanta United le samedi suivant.