Crise du logement: retour au pays des autruches bienheureuses

À huit jours du 1er juillet, date sacralisée au Québec seulement pour les déménagements, le même rituel désespérant reprend depuis des années. La crise du logement a beau s’envenimer et les prix exploser toujours plus, rien n’y fait. Pas même les drames humains qu’elle produit.

Chaque année, les décideurs politiques, tous paliers confondus et sauf exception, tombent pourtant des nues. En catastrophe, ils mettent en place des mesures d’« urgence » pour ceux qui, par centaines, vont rejoindre à la rue tous ceux qui s’y trouvent déjà. On appelle ça de l’itinérance « cachée ».

Pendant ce temps, les ménages et les personnes seules qui, de plus en plus nombreux, sont forcés par ce marché de fou à louer trop cher ou à rester dans un logement insalubre ou trop petit, sont oubliés.

Dans ce rituel, les déclarations déconnectées du réel s’enfilent. Cette année, François Legault et sa ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, ex-courtière immobilière et redoutable investisseuse dans le domaine, remportent malheureusement la palme d’or.

Le premier ministre croit que la flambée des prix sur les marchés locatif et immobilier serait le fruit des augmentations de salaire. Bref, que ce serait un signe de « richesse » comme pour Toronto ou Vancouver, ces deux capitales de la « richesse » des uns, mais aussi de la pauvreté des autres.

Contredit par des économistes, des experts sur le terrain et moult victimes de la crise, il persiste néanmoins. Et que dire de la ministre Duranceau ? Si elle n’existait pas, prière surtout de ne pas l’inventer.

Selon elle, si des locataires menacés de se faire retirer par elle leur droit acquis de céder leur bail au même loyer sont mécontents, qu’ils investissent dans l’immobilier. Ou, comme le disait jadis une certaine reine déchue, qu’ils mangent de la brioche.

La crise s’envenime

Cette satanée crise du logement perdure pourtant depuis bien avant la pandémie. En juin 2019, alors que la mairesse de Montréal Valérie Plante et le gouvernement Legault en niaient l’existence, j’avais coiffé ma énième chronique sur le sujet d’un titre sans équivoque : « Crise du logement : au pays des autruches bienheureuses ».

L’espoir était que ce pays, une fois que les gouvernements agiraient enfin pour contrer la crise, finirait bien par disparaître. Or, comme ils ont trop peu, nous en sommes toujours prisonniers.

Au Québec et ailleurs au Canada, la crise du logement s’incruste et prend de l’ampleur. Dans un marché où règne une grave pénurie de logements abordables, due aussi à la cupidité d’« investisseurs » férus en immobilier, comment s’en étonner ?

Y a-t-il des élus qui ne sont pas propriétaires ?

C’est à se demander si ça ne fait pas l’affaire d’une partie de la classe politique, heureuse de l’avalanche de taxes que le libre marché déverse dans le trésor public. Et que savent des élus, tous propriétaires, de la dure réalité de nombreux locataires en pleine crise ?

En juin 2019, en entrevue au Devoir, le président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, Matthew Pearce, posait en effet la question qui tue : « Pourquoi cela [la crise du logement] va-t-il se reproduire ? Est-ce parce que les décideurs n’ont pas l’habitude d’être mal logés et qu’ils n’apprécient pas la valeur réelle de ce que cela signifie pour les gens et leurs familles ? »

La seule manière pour eux de faire la démonstration contraire serait d’agir. Ça urge parce que la crise du logement est avant tout une crise de santé publique. Si rien n’est fait, elle creusera aussi de nouvelles fractures sociales.

Certains pensent que le Québec est pauvre en riches, mais il ne faudrait surtout pas qu’il devienne riche en pauvres. De pauvres mal logés et d’une classe moyenne incapable elle aussi de se loger décemment. Sauf pour un miracle, il nous faut donc un sommet sur l’habitation. Plusieurs le réclament.

Un vrai. Dès l’automne. Réunissant des élus de tous les paliers. Des locataires et locateurs. Des organismes porte-parole concernés. Des médecins de famille. Des constructeurs. Des travailleurs sociaux. Des psychologues. Des personnes vulnérables frappées par la crise. Etc.

En 1996, le gouvernement Bouchard s’est payé un grand sommet sur son sacro-saint déficit zéro avant de sabrer brutalement en éducation et en santé. En 2023, le Québec mérite bien un sommet visant, cette fois-ci, le bien commun. Pour vrai.