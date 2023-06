Dans les veines

Qui suis-je pour vous parler de pêche ? Rien d’autre qu’un simple gars d’ici et mordu de la pêche. Un pêcheur très ordinaire qui a ses trucs, ses habitudes, ses marottes dans les plus beaux moments de l’année qui se divisent en trois : la perchaude sur le lac Saint-Louis avec Denis, le doré dans les grandes forêts de l’Abitibi et la belle mouchetée partout au Québec.

Désolé, je n’ai pas d’astuces, de stratégies spéciales et rien à vendre. Des vers de terre, des sangsues et faux ménés et tous mes secrets sont déjà révélés.

Comme vous, je lis Campeau et Cabana dans Le Journal, mais je suis avant tout comme un vieux « bucké ».

Une de mes spécialités dans les voyages de pêche, c’est de faire l’épicerie, la commande. Ensuite, les belles rencontres avec les gens du pays, le monde en région qui rit de nos cônes orange, de nos stationnements à 30 $, de nos attentes interminables pour rentrer à la maison en fin d’après-midi.

« Icitte, pas besoin d’affiche pour te dire de rouler à 30 parce que si tu roules à 40, tu vas déboîter ton pick-up. » La leçon est simple, la logique est implacable.

Photo d’archives

La science est aussi une sagesse vieille comme le monde. Trouve le « trou », le « spot » et pêche dedans. Prépare ta puise.

Dans les mauvaises habitudes, je ne pêche jamais le matin. Je relaxe. Au doré, le soir, je finirai à la noirceur.

Ma plus belle correction au fil des années ? Je porte toujours ma ceinture, maintenant. Elle est toute petite, à la taille et c’est un de mes meilleurs investissements.

Dans mes fantasmes, il y a la recherche des lacs oubliés où personne n’ose aller et pêcher en douce, presque en silence avec le moteur électrique ou même à la rame. Une jouissance pure.

LE GRAND AMOUR

Vous vivez dans un des plus merveilleux pays du monde. Du grand fleuve jusqu’aux régions les plus éloignées, c’est d’une beauté rare avant même d’avoir sorti le premier poisson. Encore plus attrayant, c’est le peuple québécois qui est chaleureux, accueillant et si sympathique. Ne vous gênez pas, allez dans nos campagnes et bercez-vous dans ces espaces si extraordinaires.

Bonne fête, les Québécois ! Faites comme moi et utilisez la pêche (la chasse à l’automne) comme prétexte pour entrer dans les veines du Québec. Du chemin de garnotte jusqu’à la belle assiette du souper. Et pourquoi pas un petit verre de rouge avec ça ?

Salut gens du pays !

DANS LA SLOTTE

Brendan Brisson , le fils de Pat, qui avait été repêché en première ronde en 2020 par Vegas, vient de terminer sa deuxième saison dans la filiale de Henderson dans la Ligue américaine. Centre de 21 ans, il a récolté 37 points en 58 matchs.

, le fils de Pat, qui avait été repêché en première ronde en 2020 par Vegas, vient de terminer sa deuxième saison dans la filiale de Henderson dans la Ligue américaine. Centre de 21 ans, il a récolté 37 points en 58 matchs. Disons que le suédois William Karlsson avait de la broue dans le toupet le jour du défilé des Golden Knight à Vegas. Pas très beau à voir à la télé.

avait de la broue dans le toupet le jour du défilé des Golden Knight à Vegas. Pas très beau à voir à la télé. Nick Suzuki épaulera Guy Carbonneau comme invités d’honneur lors du pro-am relié à l’Omnium du Québec qui se tiendra à Bromont le 10 juillet. Sont attendues 81 personnalités à cet événement propulsé par Vidéotron Affaires.

épaulera comme invités d’honneur lors du pro-am relié à l’Omnium du Québec qui se tiendra à Bromont le 10 juillet. Sont attendues 81 personnalités à cet événement propulsé par Vidéotron Affaires. Bonne fête à Félix Potvin . L’ex-gardien des Maple Leafs, des Canucks, des Kings et des Bruins a maintenant 52 ans. Tout un pêcheur-chasseur.

. L’ex-gardien des Maple Leafs, des Canucks, des Kings et des Bruins a maintenant 52 ans. Tout un pêcheur-chasseur. L’omnium Chalut qui avait lieu mercredi à Saint-Jean-de-Matha a amassé plus de 93 000 $ pour la fondation du Centre hospitalier de Lanaudière à Joliette. Une 43 e édition, on a donc invité Patrice Brisebois comme président d’honneur, lui qui a longtemps porté le numéro 43 avec les Canadiens.

édition, on a donc invité comme président d’honneur, lui qui a longtemps porté le numéro 43 avec les Canadiens. Dominique Ducharme , Lucien Deblois ainsi que Martin Lafleur étaient au nombre des invités d’ Alain et Alexandre Chalut . Superbe journée.

, ainsi que étaient au nombre des invités d’ et . Superbe journée. Question d’un chasseur inquiet : quel est le taux de mortalité des animaux dans les feux de forêt ?

Jonathan et Réal Salvas , les proprios du club de Saint-Jean-de-Matha, sont fiers des rénovations et avec raison. Un des beaux sites de golf au Québec. Des scènes à couper le souffle.

, les proprios du club de Saint-Jean-de-Matha, sont fiers des rénovations et avec raison. Un des beaux sites de golf au Québec. Des scènes à couper le souffle. Adhérez à Mon dossier chasse et pêche du gouvernement du Québec et vous pouvez maintenant acheter votre permis de pêche en ligne.

On parle encore du trou d’un coup qu’a réussi l’ancien gardien de but des Nordiques, Stéphane Fiset au trou numéro 11 du Club de Victoriaville. Le DG du club, Alain Danault (le père de Phillip) vous le racontera.

au trou numéro 11 du Club de Victoriaville. Le DG du club, (le père de Phillip) vous le racontera. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs des « connaisseurs » dans la NHL, pu capable.

Photo d’archives