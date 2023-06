Dans l’œil du Québec inc.: Un Leclerc vend sa start-up à gros prix

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous faisons un survol des transactions d’initiés et des investissements dans les entreprises québécoises.

IFS met la main sur Poka

Le groupe suédois IFS a annoncé cette semaine l’acquisition de la jeune pousse Poka de Québec. La valeur de la transaction «n’est pas très loin» de 200 millions $, a confié au Globe and Mail le PDG d’IFS, Darren Roos. Poka a été fondée en 2015 par Alexandre Leclerc, arrière-arrière-petit-fils de François Leclerc, fondateur de Biscuits Leclerc, et par l’un de ses amis d’enfance, Antoine Bisson. Poka offre un logiciel qui permet aux salariés d’usine d’obtenir en temps réel des réponses à leurs questions sur le plan des opérations ou de la sécurité. La Caisse de dépôt faisait partie des actionnaires de l’entreprise.

Il quitte BRP avec plus de 800 000$

Photo tirée de LinkedIn

Karim Donnez, qui était dirigeant chez Bombardier Produits récréatifs (BRP) depuis 2015, a quitté l’entreprise le 5 juin pour prendre la tête de LiveWire, un constructeur américain de motos électriques contrôlé par Harley-Davidson. Le jour de son départ, il a exercé des options d’achat d’actions, ce qui lui a permis d’engranger un gain de plus de 814 000$.

Feldan récolte 16,5 M$

L’entreprise biopharmaceutique Feldan Therapeutics de Québec a recueilli 16,5 millions $ dans le cadre d’une ronde de financement à laquelle ont notamment participé Investissement Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Amgen Ventures (États-Unis) et GC (Corée). Fondée en 2007 par François-Thomas Michaud, Feldan se spécialise dans les traitements basés sur l’administration intracellulaire de molécules, ciblant plus spécifiquement les maladies de la peau et des poumons.

Ils achètent du Power et du Saputo

Power Corporation du Canada

Le PDG de Power Corporation, Jeffrey Orr, a acheté pour plus de 870 000$ d’actions du conglomérat montréalais, la semaine dernière. Le titre a progressé de plus de 7% depuis le début de l’année. De son côté, le chef des acquisitions et du développement stratégique chez Saputo, Martin Gagnon, a acheté pour plus de 230 000$ d’actions du fabricant de produits laitiers. Le titre a plongé de près de 15% au cours des quatre dernières semaines.

BPA acquiert Unigec

La firme montréalaise de génie-conseil BPA a mis la main sur Unigec, une entreprise de Saguenay spécialisée dans l’ingénierie de bâtiment. Fondée en 1981, Unigec compte 55 employés, lesquels se joindront aux quelque 675 salariés de BPA. Il s’agit de la deuxième acquisition de BPA depuis que la Caisse a investi dans l’entreprise, l’an dernier.

Des acheteurs chez Air Canada et Haivision

Photo tirée du site web de Haivision

Le PDG de Haivision, Mirko Wicha, a acheté pour plus de 300 000$ d’actions de l’entreprise montréalaise spécialisée dans la diffusion vidéo, il y a une semaine. Le titre est en recul de plus de 65% depuis son entrée en Bourse, en décembre 2020. Chez Air Canada, un administrateur, Christie Clark, a acheté pour plus de 140 000$ d’actions du transporteur montréalais, la semaine dernière. Le titre est en hausse de plus de 30% depuis le début de 2023.

Ordinateurs quantiques: Pasqal s’installera à Sherbrooke

Photo tirée du site web de Pasqal

L’entreprise française Pasqal, qui se présente comme «le leader mondial de l’informatique quantique à base d’atomes neutres», a annoncé cette semaine la construction d’une usine d’ordinateurs à Sherbrooke. Les installations seront situées dans le DistriQ, la zone d’innovation quantique soutenue par le gouvernement Legault. Pasqal compte parmi ses clients des entreprises comme BMW, Johnson & Johnson, Airbus et LG.