«C’est un peu des raisins ovni, ceux qu’on cultive sur les toits!»: Nous avons goûté à la cuvée 2022 des toits de Montréal

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

La vigneronne urbaine Véronique Lemieux est une femme têtue! Après plusieurs années de résultats mitigés, son initiative Vignes en ville pour faire du vin à partir de raisins cultivés sur les toits de Montréal est enfin parvenue à produire une boisson désaltérante et agréable en bouche.

Coup de théâtre, toutefois ! Cette cuvée des toits de Montréal 2022 n’est pas à proprement parler du vin.

«Aux cépages vendangés sur le toit de la Centrale agricole dans Ahuntsic, on a ajouté de la pomme et des petits fruits cultivés sur le toit de la compagnie de jeux vidéo Ubisoft Montréal (framboises, camerises et cassis), et le tout a macéré ensemble», m’explique la vigneronne tandis qu’elle cueille des fleurs de sureau.

Elle vinifiera ces fleurs dans une cuvée qu’elle prépare au vignoble de La Bauge, à Brigham, où elle vient de lancer une gamme à son propre nom (Les Cuvées de Véronique) qui l’occupe à temps plein.

Pourquoi avoir abandonné l’idée de produire purement et simplement du vin de toits ?

«La chaleur intense sur les toits déséquilibre les raisins qui deviennent vite très sucrés et qui mûrissent longtemps avant d’avoir atteint leur maturité phénolique, c’est-à-dire avant que leurs qualités aromatiques se soient développées.»

Bref, ça donnait un vin très alcoolisé (jusqu’à 16 %) et peu goûteux.

«Quand l’œnologue a constaté ça, il était déconcerté, c’était la première fois de sa vie qu’il voyait ça... C’est un peu des raisins ovni, ceux qu’on cultive sur les toits!»

La cuvée 2021 faite seulement de raisins, jugée insatisfaisante, ne fut donc pas publicisée.

Formule gagnante

«Pour équilibrer le jus, j’ai résolu d’ajouter les pommes et les petits fruits... et là on a une boisson désaltérante, dans le style piquette, à 7 %... et là, on tient vraiment quelque chose d’intéressant!»

C’est le chai urbain Lieux Communs qui a vinifié cette co-macération.

La couleur et la pétillance de cette cuvée mettent assurément l’eau à la bouche dès le premier coup d’œil.

Louis-Philippe Messier

J’y ai goûté. C’est une boisson à la fois légère et dramatique, tout sauf ennuyeuse. Initialement, son acidité chatouille la langue, puis elle donne lieu ensuite à une explosion de fruits, qui en bouche laisse une agréable amertume. Oui, c’est réussi!

«Je récolterai une plus grande quantité de raisins sur les toits pour ma cuvée 2023 parce que le vignoble sur le toit du Palais des congrès de Montréal est de retour.»

Aux curieux qui aimeraient déguster cette cuvée 2022, la vigneronne suggère de suivre la page Instagram de Vignes en ville pour se tenir au courant des occasions.

«Mon objectif est qu’un maximum de personnes puisse y goûter!»