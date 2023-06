Des passagers laissés dans un «trou de merde» par Sunwing veulent être dédommagés

Des Québécois qui affirment avoir été laissés dans des conditions insalubres par Sunwing, après le retard de leur vol de Cuba vers Montréal, samedi dernier, veulent être dédommagés.

• À lire aussi: Des Québécois coincés à Cuba: «Sunwing nous a laissés dans un trou de merde»

Le Montréalais Ludovic Murat avait d’ailleurs soutenu que Sunwing les avait laissés dans «un trou de merde». Le vol devait décoller en direction de Montréal, vers 20h45, le 17 juin dernier, avant d’être retardé jusqu’au lendemain après-midi. Des passagers ont été envoyés dans différents hôtels insalubres avec des insectes, des araignées et des chauves-souris.

PHOTO COURTOISIE Karl Noory et Louciné Solakian

À leur retour au Québec, un groupe Facebook d’une trentaine de membres du vol 307 de Sunwing a été créé, dans le but de rassembler les passagers qui souhaitent être dédommagés. Ils devront toutefois s’armer de patience, selon l’un d’eux.

«J’ai tenté de faire une demande de réclamation en ligne sur Sunwing, a fait savoir le Montréalais Maxime Bouchard. Le site web n’arrête pas de planter et l’entreprise me dit toujours d’attendre. Il n’y a rien qui bouge.»

Cauchemardesque

Un homme de Granby qui a préféré garder l’anonymat a pris les choses en main en contactant l’Office de la protection du consommateur (OPC) pour obtenir de l’aide pour déposer une plainte aux petites créances.

«C’est important de le faire, parce que Sunwing nous a fait vivre l’enfer, a-t-il dit. [...] Dans le bain de l’une des chambres, il y avait des fourmis. J’ai vu des chauves-souris. Dans certaines autres, il y avait des lézards et des scorpions. Si un enfant avait été piqué, il serait mort. Je considère que c’est pratiquement criminel ce que Sunwing a fait.»

«Ce qu’on a vécu, c’est vraiment une situation cauchemardesque, a-t-il ajouté. Je ne comprends pas qu’une compagnie aérienne traite ses clients d’une façon aussi inhumaine.»

De son côté, le porte-parole de l’OPC, Charles Tanguay, invite les passagers à les contacter pour obtenir de l’aide.

«En général, si un prestataire de services ne rend pas un service comme il se doit, il peut faire face à des poursuites, a-t-il rappelé. Les gens peuvent porter plainte à l’OPC et on va leur indiquer une démarche de mise en demeure pour qu’ils aient une compensation, une réparation ou une indemnisation pour les dommages. C’est possible d’alléguer que les vacances ne se sont pas passées comme elles auraient dû être.»

«Sunwing est à la fois agent de voyages et compagnie aérienne, a-t-il ajouté. Les agents de voyages ont des obligations de résultat. Ça va assez loin comme responsabilité. Il pourrait y avoir une action collective de ces gens-là.»

Au moment d’écrire ces lignes, Sunwing n’avait toujours pas réagi.