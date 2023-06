Duranceau et Legault sont dans leur bulle

La semaine dernière, c’était la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, qui donnait l’impression de vivre dans une bulle.

Cette semaine, c’est au tour de François Legault.

Lorsque le PM affirme, dans la même conférence de presse, que la hausse des prix des logements est « une conséquence négative d’un bien-être économique », que cette hausse est uniquement liée à la hausse des salaires, et que « la spéculation n’est pas nécessairement un problème en soi », il se trouve loin, terriblement loin de la réalité des locataires.

Témoignages

Est-ce que notre PM lit les journaux ?

Bien voilà, dans nos médias, on retrouve des histoires d’horreurs pratiquement chaque jour.

Sur de l’itinérance cachée – souvent des femmes. Sur de l’itinérance carrément pas cachée – parfois même des familles. Sur des aînés à la rue – vous imaginez le sentiment. Sur des locataires qui se battent corps et âme pour ne pas être évincés. Sur d’autres qui se trouvent enfin un logis – mais à un prix sans bon sens, souvent insalubre, surpeuplé. Sur des jeunes qui voient leur rêve d’accéder à la propriété s’évaporer.

La question du logement est si importante, si présente, qu’elle est quasiment devenue un beat journalistique en soi.

Au Journal, sur une base quasi quotidienne, la collègue Clara Loiseau déniche des témoignages terribles convergeant tous vers un dénominateur commun : des trajectoires de vie carrément happées par la crise du logement.

Si c’était sérieux

Si notre gouvernement prenait vraiment au sérieux ces reportages et la crise, jamais de tels propos, à la fois ceux de la ministre de l’Habitation et ceux de notre PM, n’auraient été prononcés.

Encore plus choquant, le RCLALQ, un des plus importants regroupements de défense des locataires, affirme n’avoir jamais pu rencontrer la ministre ou un quelconque représentant caquiste depuis 2018. Si les locataires étaient importants, rencontre il y aurait eu.

Quand on compare cette porte fermée à la porte de cowboy ouverte pour une amie lobbyiste et partenaire d’affaires de la ministre Duranceau, quelques semaines après son entrée en poste, on en vient à cette conclusion : effectivement, pour que le gouvernement tende l’oreille, investissez en immobilier !