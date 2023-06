Enfin la fête

C’est quasiment décevant et ça me fait de la peine. Suis-je un oublié, un ignoré ou un déserté ? C’est probablement la première fois en plus de 30 ans (et peut-être plus) que personne ne m’a emprunté mon pick-up pour un déménagement le ou autour du 1er juillet.

D’accord, le Sierra va avoir 30 ans, mais il roule encore très bien, comme un moine. Habituellement, lui et moi sommes très populaires début juillet.

D’ailleurs, vous savez qu’on part à la pêche ce matin vers le domaine de la pourvoirie Fer à Cheval et on reviendra dans une semaine probablement avec des odeurs de poisson et de boucane.

Pas grave. Pour la plus de centième fois, dans le gravier, les chemins de terre, la bouette, il aura fait le travail, livré la marchandise, payé le prix et mettez-en.

La glacière pleine de dorés, ça fait deux ans qu’on n’est pas allé. Je trépigne.

ET LE CADEAU

Quand on reviendra, on aura déjà célébré la fête nationale dans le bois, c’est merveilleux.

On sera à quelques heures de celle du Canada en attendant les Américains, les Français, mais moi, j’ai surtout hâte de fêter mon jeune ami que vous connaissez malgré vous.

Jacques Gatien, le formidable inventeur québécois, soufflera rien de moins que ses 85 chandelles le samedi 1er juillet. Dans son fauteuil roulant, avec son sourire de barbe blanche et drôlement surtout toute sa tête, son intelligence et son sens de l’humour, bien calé sur sa pointe d’île à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, il va sûrement chanter.

Oui, le père de la Krazy Glue, du Tapis Sauve-Pantalon, de la Moppe Abeille, du Balai Oskar, du Coupe-Frite, de la poêle The Rock, c’est le même homme, le même cerveau, le même génie, le boss de Starfrit.

Il y a fort probablement un morceau de lui dans votre cuisine ou dans un de vos placards.

Qu’est-ce que je lui apporte comme cadeau ? Des beaux filets de doré, peut-être ? Ouf, mais ça, c’est cher.

DOUBIDOU

Question : Est-ce qu’aujourd’hui Donalda aurait le NIP de Séraphin ?

Jusqu’à mercredi, je pensais qu’on s’était fait voler le mois de juin.

Si l’alcool avait été une matière à l’école, j’aurais eu vin sur vin.

Les gars qui changent les pneus en 10 secondes après le Grand Prix, y travaillent à quel garage, eux autres ?

La nature est en retard. Des truites sont encore à la cabane à sucre.

Tellement planté dans les élections partielles au Manitoba cette semaine, Maxime Bernier n’a même plus le droit d’appeler au parlement.

Conseil pour le tunnel La Fontaine, direction sud. Apportez un sudoku.

Malnutrition dans les écoles, doit-on blâmer les Commissions Scolestérol ?

Je trouve que je sacre beaucoup moins cette année. C’est vrai que je n’ai disputé qu’un seul match de golf.

Il a été dégoutté par la politique. Chanceux, nous on a été lavés.

PERSONNE NE VOUS AIME AUTANT QUE MOI.

BONNE FÊTE MES QUÉBÉCOIS D’AMOUR !!!