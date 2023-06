BOURQUE née Fortin, Rolande



Le 16 avril 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée notre mère chérie Rolande Fortin, épouse de feu Marcel Jr. Bourque (1927 - 2007)Elle laisse dans le deuil et la tristesse ses quatre enfants, Pierre (Jocelyne), Lise (Lucie), Louis (Guylaine) et Diane ainsi que ses soeurs Jeannine (feu Bob), Hélène (Yves) et son frère Jean (Annette).Elle était la marraine de François et Annick à qui elle manquera beaucoup. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces et autres parents.En 1968, le jour de son anniversaire, notre mère Rolande inaugurait avec notre père Marcel le fameux DELUX-BAR-B-Q à Côte-St-Paul. Elle a géré la cuisine de ce restaurant pendant une quinzaine d'années, dévouée et fidèle au poste tous les jours, c'était sa passion.Tous ceux et celles qui l'ont connue se souviendront de son rire et de sa bonne humeur.Le service religieux aura lieu le vendredi 7 juillet à 11h à l'église des Saints-Anges au 1400, boul. Saint-Joseph, Lachine; suivra un goûter entre parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.