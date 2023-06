BERGERON, Madeleine



À Montréal, le 15 juin 2023, à l'âge 73 ans, est décédée Mme Madeleine Bergeron, épouse de feu Joseph Massy, demeurant à Montréal.Elle laisse dans le deuil sa fille Marie Jo Bergeron Massy (Adam Hayes); sa petite-fille Joséphine Massy-Hayes; ses soeurs et ses frères : Jacques, Michèle, Monique et Jean-Guy ainsi que ses deux neveux : Christian et Normand.La famille se recueillera ultérieurement en toute intimité.La famille désire remercier les services palliatifs de l'hôpital de Verdun pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.