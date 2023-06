NOLIN, Simon



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Simon Nolin survenu le soir du 17 juin 2023, à l'âge honorable de 92 ans.Il laisse dans le deuil sa soeur Mme Nicole Nolin et son conjoint Jean St-Amand, sa fille Nathalie Pichette et son conjoint Jean-René Tremblay, son frère feu Roger Nolin et sa conjointe Graziella Boucher, ses neveux, nièces, cousins et cousines des familles Nolin, Lecours et Grisé, ainsi que plusieurs parents et amis proches.Un merci tout spécialement à l'équipe de la résidence où M. Nolin vivait ses dernières années, pour les soins attentionnés prodigués tout au long de son séjour en leur compagnie.Le témoignage de votre sympathie peut se traduire en un don In Memoriam directement sur le site de la Fondation de la Résidence Angelica:https://angelica-residence.com/?page_id=2143ou directement à l'Association pulmonaire du Québec, au:https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E910112QF&id=19La famille recevra vos condoléances à la chapelle de la3435 boul. Gouin estMontréal, Qc H1H 1B1le vendredi 30 juin 2023, de 13h à 14h. Une célébration de sa vie se tiendra au même endroit à 14h en une liturgie de la parole.Une deuxième cérémonie aura lieu au Cimetière Mont-Marie de Lévis le 3 juillet de 13h à 14h, pour la famille de la région de Québec, suivie de l'inhumation de l'urne à 14h au même endroit.