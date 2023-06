«FEM»: un ado explore sa féminité à travers la musique

Lenni-Kim Lalande incarne un chanteur de 17 ans dont la féminité s’épanouit à travers sa passion pour la musique dans la série FEM, dont le tournage vient de s'achever à Repentigny.

Au départ, rien n’est certain pour Zav, qui explore son identité de genre.

Voilà une proposition actuelle qui fera assurément œuvre utile en présentant un modèle de personne trans en pleine découverte. La fiction en 10 épisodes ouvrira les consciences à la différence, l’hiver prochain, sur Unis TV, se lancer dans un tel cheminement ne se faisant ni par choix ni par désir d’être au goût du jour. C’est une démarche vitale pour tout être humain n’étant pas né dans le bon corps.

Sur le plateau, tant le comédien principal que sa camarade Émily Bégin – qui joue sa coach de chant Nathalie – ont parlé de la responsabilité de livrer une histoire authentique, inspirante et respectueuse de la réalité des personnes trans.

«Zav trouve une possibilité d’explorer sa personne et son identité à travers la musique», a dit Lenni-Kim Lalande, qui baigne dans la musique depuis l’âge de 13 ans. Son prochain EP en anglais a d’ailleurs été mis sur la glace le temps du tournage de 28 jours.

Son personnage d’auteur-compositeur-interprète le rejoint aussi dans la mesure où il est passé à travers une «grosse dépression» pendant la pandémie. «Je me suis servi de mon bagage. C’est important de m’identifier à lui d’une façon ou d’une autre.»

Dans les intrigues se déroulant dans un village franco-ontarien, Zav déforme sa voix afin qu’elle soit plus féminine et lance des chansons en ligne, de façon anonyme, pour «tester ses limites», a expliqué le showrunner et scénariste Maxime Beauchamp, épaulé aux textes par Joëlle Bond, William S. Messier, Anne-Hélène Prévost et Camille Trudel.

Les créateurs se sont inspirés d’artistes trans ou non binaires, dont Arca et la regrettée Sophie, une pionnière de la musique hyperpop pour modeler Zav et son univers sonore. La musique de FEM, qui résonne en français et en anglais, a été développée par Emmanuel Alias et Camille Poliquin, de Milk & Bone et Kroy.

Un premier rôle important

Lenni-Kim Lalande s’est posé la question avant même la première audition à savoir si son identité de genre – il est cisgenre, le sexe assigné à la naissance étant identique à son genre – posait problème pour camper Zav. Il a approfondi le sujet.

«J’ai eu des rencontres avec des personnes trans, j’ai regardé beaucoup de documentaires pour trouver le plus possible une vérité», a souligné l’artiste de 21 ans, qui défend son premier rôle principal au petit écran. C’est aussi le cas pour sa partenaire Émily Bégin.

«En acceptant de le coacher, Nathalie renoue avec la musique. La jeunesse, la fougue et l’exploration de Zav l’inspirent», a raconté la chanteuse, comédienne et animatrice. Son personnage a eu un seul gros succès à l’âge de 20 ans, la pièce Éternelle – enregistrée pour les besoins de la série –, qui lui a valu un Félix. Depuis, elle s’est réfugiée dans la consommation.

Marie Soleil Dion interprète pour sa part la mère de Zav, Kim, qui «aime inconditionnellement» son fils. «Même si elle maladroite, elle est au rendez-vous. C’est un super rôle, il y a de grosses scènes, de l’émotivité», a-t-elle mentionné, ajoutant que la fiction n’est «ni frontale ni racoleuse».

FEM met notamment en vedette Thomas Boonen, Willia Ferland-Tanguay, Chantal Fontaine, Danny Gilmore, Hugo Giroux, Robin L’Houmeau, Devon O’Connor, Luis Oliva et Ellicyane Paradis.



Polarisation

Tout ce beau monde est dirigé par Marianne Farley. La réalisatrice choisit toujours ses projets en fonction de leur portée sociale. «Je veux que mon art serve à quelque chose et il faut qu’on arrête de voir la différence comme quelque chose de menaçant. [...] Tout est polarisé. Plus il y a de gens sensibilisés à la différence, plus il semble y avoir de gens qui ont peur, en contrepartie, avec souvent de l’agressivité. Je trouve ça un peu épeurant.»

Le producteur Patrick Bilodeau a des ambitions internationales pour FEM, dont la facture sera résolument cinématographique et inspirée du vidéoclip. «Il y a beaucoup de demandes pour des contenus pour les jeunes adultes dans le monde», a-t-il indiqué, conscient de tout le démarchage qui l’attend.