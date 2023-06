Fête nationale sur les plaines d'Abraham: pas de controverse et une déclaration d’amour à Patrick Norman

Durant un spectacle de la Fête nationale finalement épargné par la controverse et qui a priorisé des chansons de la nouvelle génération au détriment des classiques du répertoire québécois, c’est un vétéran sur le point d’accrocher sa guitare qui a fait vibrer les plaines d’Abraham.

Jadis considéré comme quétaine, Patrick Norman a reçu une belle déclaration d’amour lorsque des Québécois de toutes les générations ont chanté avec lui le succès qui a défini sa longue et fructueuse carrière, Quand on est en amour.

Dire qu’il y a deux mois à peine, a rappelé cet amant de la six-cordes maintenant âgé de 76 ans, il subissait une délicate chirurgie cardiaque.

« Je suis pas mort », a-t-il lancé. « De me retrouver ce soir ici avec vous... j’ai envie de vous faire un immense câlin. »

Son message a été entendu. Dans la foule, des Québécois se sont pris dans leurs bras, donnant le plus beau moment d’’émotion de la soirée.

Un clin d’œil à Côté

Le beau temps aidant, il y avait une belle foule, selon les nouveaux standards plus modestes de la Fête nationale, et il ne manquait pas de drapeaux fleurdelisés sur les Plaines.

Malgré des semaines de tiraillages en raison des prises de position politiques de l’hôte du spectacle, Émile Bilodeau, on a finalement eu droit à un spectacle sans déclarations incendiaires.

Tel que promis, Bilodeau a réservé son seul coup de gueule de la soirée à la Fonderie Horne quand il a salué les mères de Rouyn « qui se battent pour faire respecter les normes de qualité de l’air parce que le plus bel héritage que l’on peut donner à nos enfants, c’est pas de l’argent, c’est la santé calisse ».

On n’a pas oublié de rendre hommage à Michel Côté, notre récent grand disparu. On l’a revu sur les écrans géants agir comme porte-parole de la fête, en 2018, et Léane Labrèche Dor lui a fait un clin d’œil durant un discours patriotique très inspiré, qui avait cette année des airs d’appel à la résilience du peuple québécois face à la majorité anglophone.

« On est là, on est fiers, on est ensemble, on est forts, on est encore là », a scandé la comédienne après s’être décrite comme « une des menaces métissées qui fait frémir ceux qui se promènent la nuit avec des longs couteaux. »

Les artistes autochtones se distinguent

Côté musical, le virage jeunesse amorcé l’an passé s’est poursuivi de plus belle. Résultat : beaucoup d’énergie, de rythme, de fougue et de guitares, et peu de ballades.

Présents en grand nombre à l’invitation d’Émile Bilodeau, les artistes autochtones ont fait une forte impression. La jeune Kanen a été impeccable en duo avec Louis-Jean Cormier tout comme le groupe Maten, accompagné de la troupe de percussionnistes de Manawan, les Black Bear Singers.

Lancé avec entrain par Émile Bilodeau puis Muzion, venu revisiter La vi ti neg, le spectacle a permis à sûrement bien des gens de découvrir le talent des Pierre Kwenders, Marilyne Léonard et Simon Kearney, qui en étaient tous à leur première présence à la Fête nationale sur les Plaines.

La vieille garde n’a pas été complètement oubliée. En plus de Patrick Norman, on a vu le groupe punk Vulgaires Machins deux fois plutôt qu’une, en première partie puis à la fin du spectacle télévisé, et la grande Laurence Jalbert, toujours aussi en voix. La magistrale finale de Tomber était... renversante.

Normand Brathwate a aussi fait une apparition éclair pour jouer de l'harmonica pendant qu'Émile Billodeau chantait J'en ai plein mon cass.

Tout le monde en même temps

Si les habituels incontournables de la St-Jean ont été en général ignorés, c’est avec une chanson qui en train d’acquérir le statut de monument du répertoire québécois que la soirée a pris fin.

Désigné par Émile Bilodeau comme « l’héritier de Gilles Vigneault », Louis-Jean Cormier et tous les artistes ont conclu la soirée de belle façon en chantant la fédératrice Tout le monde en même temps.

Après les chicanes qu'on a connue avant la St-Jean, cet appel final à se rassembler ne pouvait mieux tomber.