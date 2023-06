Football: un épeurant «tigre-chat» devant l’hôtel de ville de Hamilton

Hamilton vit au rythme de ses Tiger-Cats et c’est encore plus vrai, en 2023, alors que la ville ontarienne doit accueillir, en novembre, la grande finale de la Coupe Grey.

Pour l’occasion, un imposant «tigre-chat», digne des mosaïcultures, a d’ailleurs été installé devant l’hôtel de ville.

Après avoir perdu ses deux premiers matchs de la saison à l’étranger, les Tiger-Cats avaient rendez-vous avec les Alouettes, vendredi soir, pour l’ouverture de leur saison à domicile, soit au Tim Hortons Field.

Il est vrai que la Ligue canadienne de football, qui compte neuf équipes, peut permettre à une formation ayant un mauvais début de campagne d’accéder aux éliminatoires. Or, une victoire des Ti-Cats était plus que souhaitée par les partisans locaux.

Mitchell sur la liste des blessés pour six matchs

Le félin devant l’hôtel de ville rappelle que les Tiger-Cats sont rois et maîtres dans le paysage sportif à Hamilton. Les résultats sur le terrain ne sont pas nécessairement à la hauteur jusqu’ici, d’autant plus que le quart-arrière numéro un de l’équipe, le vétéran Bo Levi Mitchell, est incommodé par une blessure. Les Ti-Cats ont d'ailleurs annoncé, vendredi, avoir transféré le nom de Mitchell sur la liste des éclopés pour six matchs et embauché le quart américain N’Kosi Perry.

Les Alouettes se pointent à Hamilton avec une fiche d’une victoire et aucune défaite, ayant profité d’une semaine de congé après avoir battu le Rouge et Noir d’Ottawa, le 10 juin, à Montréal.