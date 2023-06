«J’ai appris à croire en moi et en mes rêves»: des jeunes persévèrent à l'école avec l'aide d'un programme d'accompagnement

La fin de l’année scolaire revêt une importance toute particulière pour une vingtaine de jeunes de la région de Québec qui ont participé cette année à un nouveau programme d’accompagnement de l’organisme Éducaide, en plus d’avoir reçu une bourse de 500$ pour les aider à persévérer dans leurs études.

«J’étais pas bon à l’école, j’ai failli lâcher, mais j’ai fini par persévérer», lance Jordan Michaud, 17 ans.

Cet élève de l’école secondaire Pointe-Lévy, située sur la Rive-Sud de Québec, a été sélectionné l’an passé pour participer au programme de bourses d’Éducaide.

Cet organisme offre des bourses de 500$ par année à partir de la troisième secondaire à des élèves issus de milieux défavorisés. Cette somme est renouvelable chaque année si le jeune poursuit ses études, jusqu’à l’obtention du premier diplôme.

L’argent peut servir à l’achat de matériel pour l’école ou à défrayer les coûts d’inscription pour une activité parascolaire, mais la somme peut être aussi utilisée pour toutes autres dépenses qui pourraient motiver le jeune à obtenir son diplôme.

Jordan a utilisé sa bourse pour payer les coûts reliés à l’obtention de son permis de conduire.

La directrice générale d’Éducaide, Mélanie Kéroack, rappelle que la recherche en éducation a démontré que la situation financière est «un des déterminants de la persévérance scolaire». En remettant ces bourses lors d’une cérémonie, le jeune reçoit aussi le message «qu’il y a quelqu’un qui croit en lui», ajoute-t-elle.

La «grande flexibilité» des bourses peut avoir un impact «extrêmement positif» pour les jeunes et leur famille, constate de son côté Éric Pouliot, le directeur de l’école secondaire Pointe-Lévy.

«Souvent, ces jeunes-là n’ont pas accès à tout ce à quoi les autres jeunes ont accès. C’est vraiment aidant pour eux», dit-il.

De l’accompagnement personnalisé

Cette année, l’organisme Éducaide a bonifié son programme de bourses en offrant à une vingtaine de jeunes de l’accompagnement personnalisé et différentes activités pour les aider à mieux se connaître.

Ce nouveau programme – baptisé Hubble en l’honneur de l’astrophysicien qui porte le même nom – permet d’aider les jeunes à développer une meilleure image d’eux-mêmes et à réfléchir à leur avenir.

Loïc St-Pierre, un élève de 16 ans, a été marqué par une conférence à laquelle il a assisté. «J’ai appris que même si on a eu une vie difficile au début, on peut toujours se rattraper et faire de bons choix par la suite pour avoir une meilleure vie», dit-il.

Ces jeunes ont aussi été suivis par un professionnel pendant toute l’année scolaire, à raison d’une rencontre par mois.

«J’ai appris à croire en moi et en mes rêves», lance Jordan, qui veut travailler dans le milieu de la restauration.