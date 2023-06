Jeux vidéo: le Québécois Alexandre Pelletier-Normand pilote la fusion Rovio-SEGA

Comment faire croître l’entreprise qui a créé le phénoménal succès d’Angry Birds? C’est le défi auquel s’est attaqué le Québécois Alexandre Pelletier-Normand depuis qu’il dirige la destinée du studio finlandais Rovio.

Nommé président et chef de la direction en décembre 2020, après avoir été chef des produits, le Drummondvillois d’origine a tôt fait d’augmenter de trois à huit le nombre de studios de création dans le monde pour aller chercher les meilleurs talents. Deux d’entre eux ont été ouverts à Montréal.

Un des objectifs était d’amener les célèbres oiseaux du jeu vidéo mobile sur le lucratif marché des PC et consoles.

De fil en aiguille, il y a un an, des discussions ont été entamées avec le géant japonais SEGA, justement spécialisé dans ces technologies.

«Il fallait imaginer à quoi ressemblerait un avenir commun. Est-ce que les deux sociétés en sortiraient gagnantes? Pouvions-nous créer des synergies pour que la somme soit plus grande que les deux parties?» s’est demandé le dirigeant.

Achat amical

Le 18 avril dernier, SEGA, qui possède notamment les marques Sonic et Outrun, a annoncé l’achat de Rovio pour 700 M$. La transaction devrait se conclure en juillet.

«Ce sont deux compagnies iconiques dans le jeu vidéo, dit Alexandre Pelletier-Normand, joint en Finlande. SEGA a beaucoup de propriété intellectuelle, de marques connues, qui ont eu du succès sur PC et consoles et nous on peut les aider à les amener sur mobile, tandis qu’eux peuvent amener notre grande marque Angry Birds sur PC et console.»

Tapio Auvinen

Dans l’industrie, certains observateurs estiment que SEGA achète une entreprise dont l’heure de gloire appartient au passé. Mais Alexandre Pelletier-Normand affirme que la marque phare de Rovio a un taux de reconnaissance mondiale exceptionnel, à 95%, ce qui représente un grand potentiel.

Il note par ailleurs que les succès du jeu vidéo se bâtissent différemment en 2023 qu’en 2010.

«Les marques aujourd’hui ne naissent pas nécessairement dans l’univers du jeu vidéo mobile. Elles naissent souvent dans des films et des téléséries», explique-t-il.

Il est donc de mise d’enrichir les marques déjà existantes, comme Angry Birds, avec de nouveaux contenus.

Le jeu mobile devant

Le marché du jeu mobile, avec 52% du marché, a maintenant surpassé celui des PC et consoles réunis.

«C’est amené à croître plus rapidement aussi parce que les gens ont leur mobile partout où ils vont. Même ma mère joue à des jeux sur mobile», raconte M. Pelletier-Normand, précisant tout de même qu’il faut se montrer créatif, car pour la première fois en 2022, le marché du jeu mobile s’est contracté.

Dans les prochains mois, il aura beaucoup d’efforts à donner pour réussir l’intégration de Rovio dans SEGA.

Le dirigeant bûche toujours pour apprendre le finnois et maintenant, la langue japonaise s’invite dans son quotidien. Mais le Québécois est excité devant les nouvelles possibilités. Et sa vie à Helsinki, avec ses enfants, lui plaît beaucoup.

«Le finnois est une langue très différente de celle des pays limitrophes. Ça donne une culture et une identité nationale qui rappelle celle du Québec. Je ne me sens pas complètement dépaysé», confie-t-il.