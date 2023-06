La Défense dévoile l'identité des deux pilotes morts dans l'écrasement d'un hélicoptère

Un Québécois originaire d’Amos et un Ontarien de Woodstock sont les deux pilotes de l’Aviation royale canadienne (ARC) qui ont perdu vie dans l’écrasement d’un hélicoptère mardi dernier, a dévoilé la Défense vendredi.

Le premier a été identifié comme étant le capitaine Marc Larouche, un Abitibien âgé de 53 ans. Il avait obtenu son brevet de pilote d’hélicoptère en 1993 et a participé à plusieurs missions à travers les années, notamment en Somalie pour l’opération DELIVRANCE.

Aux côtés de Marc Larouche se trouvait David Domagala, de 21 ans son cadet. Âgé de 32 ans, le capitaine Domagala a été affecté au 450e Escadron tactique d’hélicoptères en 2019 après avoir suivi une formation de pilote.

PHOTO TIRÉE DU COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Il avait reçu une «Mention élogieuse» lorsqu’il a été déployé comme officier de liaison dans le cadre de l’opération CALUMET, en Égypte.

Dans le communiqué, la Défense laisse savoir que David Domagala «a commencé sa formation sur le CH-147F Chinook lors du redéploiement», soit l’hélicoptère dans lequel se trouvaient les deux hommes lors de l’écrasement.

La Défense avait confirmé la mort des deux hommes jeudi. Deux autres militaires qui se trouvaient à bord du CH-147F Chinook ont été libérés de l’hôpital et font maintenant l’objet d’un suivi psychologique.

L’équipage effectuait un vol d’entraînement de nuit au moment de l’accident, avant que l’hélicoptère ne s’écrase près de la base de Petawawa.

«Ils ont servi avec honneur et consacré fièrement leur vie au Canada en faisant preuve d’un professionnalisme et d’un service désintéressés. Leur perte est dévastatrice, et nous accompagnons leur famille, leurs amis et leurs coéquipiers en cette période de grande tristesse», a déclaré le chef d’état-major, le général Wayne Eyre.