La folie des «sneakers» à 400$: le marché de la revente attire de plus en plus de jeunes

Les sneakers ont remplacé les cartes de hockey dans le cœur de nos enfants. N’importe quel parent traîné en magasin – ou surtout en ligne – par son ado «juste pour voir les nouveaux Nike, je te jure», vous le dira.

«Avant, nos clients avaient 25 ans. Là, ils ont 13, 14 ans autant que 45, 50 ans», observe le propriétaire de la boutique OTH, qui vend des sneakers depuis 24 ans à Montréal.

Harry Drakopoulos n’a jamais rien tenu en bas de la pointure 7. Mais «depuis cinq, six ans, les sneakers sont devenus mainstream, et on part maintenant à 4,5». En plus des enfants, les femmes ont aussi embarqué dans la folie.

Chez OTH, une nouvelle paire de Nike, édition limitée, sera vendue le même prix – de 130$ à 275$ environ – que sur le site de Nike, ou chez Foot Locker ou Livestock, un petit nouveau à Montréal.

La folie commence une fois que les stocks sont épuisés.

Articles de collection et revente à fort prix

«Le hype autour d’objets de collection a toujours existé. Ça change avec les générations. Pour l’instant, on est dans le soulier; avant, c’était les cartes de hockey, les comic books, ou même les timbres», expose Harry Drakopoulos.

Le truc, c’est que les cartes de hockey n’étaient pas cotées en bourse. Avec StockX, le eBay de la chaussure, c’est exactement ce qui se passe aujourd’hui.

«Tu mets tes souliers à 400$ sur le site et ça se peut très bien que quelqu’un, quelque part, te les achète», raconte Harry.

On est loin de l’époque, en 2005, où la sortie de la paire Nike x Staple Pigeon Dunk a donné lieu à une petite émeute devant la boutique du designer Jeff Staple, à New York.

Une des 202 paires originales de Nike x Staple Pigeon Dunk peut d’ailleurs atteindre 40 000$ sur StockX aujourd’hui.

En 2023, ça se passe évidemment en ligne. «Les gens créent des robots [bots] qui achètent tout dès que la vente commence pour les revendre cinq fois plus cher», explique Henri Murray, 23 ans, un collectionneur qui a arrêté d’acheter des sneakers depuis deux ans.

C’est là que des revendeurs comme Olivier Robitaille, du Hype Store, entre en scène.

«On est l’alternative pour les gens qui n’ont pas pu acheter une paire lors de sa sortie», expose l’entrepreneur de Québec.

Cet ancien photographe et vidéaste de 37 ans s’est recyclé dans la chaussure en 2017, avant d’ouvrir son premier magasin, à Québec, en 2019.

Tous les sneakers qu’il vend, il les a achetés d’un particulier qui se présente en magasin avec une paire à vendre, d’un petit revendeur à coups de 10 paires ou d’un propriétaire de robot à coups de 200 paires.

Le prix moyen d’une paire de sneakers chez lui est de 250$ à 300$ plus taxes. Ses prix sont fixés en fonction de ceux affichés sur StockX.

«Il y a des paires de Nike qu’on peut acheter 150$ et revendre 1000$, tout dépendant du modèle», raconte-t-il.

Sauf que ça, c’est plutôt l’exception. En général, «les profits ne sont pas énormes» dans la revente.

Cet été, Olivier Robitaille a d’ailleurs fait le plein de paires à moins de 300$, car c’est ce que sa clientèle lui demande.

photo julien mcevoy

Sortir de la game

La folie des sneakers en a refroidi certains, comme Henri Murray. «Tu t’achètes une nouvelle paire et le lendemain, tu vois quatre jeunes de 12 ans sortir de l’autobus avec la même», rigole-t-il.

Ce sommelier de 23 ans a déjà eu 50 paires d’Air Jordan dans sa garde-robe. Plus maintenant. «J’ai une copine, d’autres priorités», lance-t-il.

Il est nostalgique de l’époque où il fallait faire la file pendant deux nuits pour tenter de mettre la main sur un nouveau modèle exclusif.

Du temps avant la bourse, quoi. «Tu payes 150$ pour une paire en demande. Six mois plus tard, elles valent 1000$, mais la compagnie en sort une nouvelle batch, et elles retombent à 150$», décrit-il.

Bref, il comprend les ados qui harcèlent leurs parents pour une paire à 400$, mais le jeu n’en vaut plus la chandelle pour lui.