Lago Tremblant: le projet de la discorde

Un important complexe de condominiums, en construction depuis trois ans sur les rives du Lac Tremblant, sème la discorde parmi les résidents de la petite communauté touristique de Mont-Tremblant, dans les Laurentides.

• À lire aussi: Un président d'entreprise vend pour 2 M$ à Saint-Donat

• À lire aussi: Le fondateur de Cavalia vend sa copropriété du complexe Tropiques Nord

• À lire aussi: Une résidence sur le bord de l’eau à Valleyfield pour 2,36M$

Tandis que les élus peinent à rassurer leurs citoyens, que ceux-ci se regroupent pour exiger des réponses, et que d’autres -fortunés- multiplient les procédures en justice, le promoteur fonce tête baissée, déterminé ne pas s’en laisser imposer.

«Je n’ai jamais vu une chose pareille, admet au Journal Cédric Grenon, courtier immobilier et président d’Habitations Luma, l’entreprise derrière ce projet immobilier âprement contesté, connu sous le nom de Lago Tremblant.

Depuis la semaine dernière, le chantier est interrompu, faute du promoteur d’avoir pu convaincre un juge d’empêcher d’urgence l’expiration de son permis de construction. Ce dernier résume la situation en s’estimant victime d’un exemple parfait du syndrome «pas-dans-ma-cour».

Un projet de 100 M$ en jeu

Son objectif terminer coûte que coûte la construction du Lago, un développement de près de 100 millions $, à voir le jour sur deux vastes lots autrefois occupés par le Club Tremblant Hôtel du Lac, une institution qui a fait les beaux jours de la région avant que n’y débarque Intrawest.

Le projet, complété et vendu à plus de 80%, comporte en outre 72 unités de condos destinées à la location court terme (31 jours et moins), sept ascenseurs, un lounge et un gym, le tout répartis dans deux bâtiments -érigés à flanc de colline- et reliés entre eux par une passerelle. Chaque unité y est offerte pour 800 000 $ à 2,5 M$, avant taxes.

Gracieuseté

Or, ce qui aurait pu être un projet à peu près sans histoire, aurait déjà entraîné des millions de dollars en contestations et défenses devant les tribunaux, de part et d’autre.

En résumé, les voisins de la rue Cuttle reprochent entre autres au promoteur de s’être approprié les lieux sans grands égards pour le site, la réglementation, et surtout, des servitudes de non-construction l’empêchant d’ériger sur son propre terrain, nombre d’éléments promis aux acheteurs.

Ascenseur pour voitures

En plus de s’être vu refuser un permis de la Ville pour la construction d’une piscine et de spas – un dossier faisant aussi l’objet de contestations du promoteur contre la Ville-, Habitations Luma s’est vu interdire la construction d’un chemin d’accès en pente pour permettre aux propriétaires de condos d’accéder à leur stationnement souterrain.

Contestée par le promoteur, la validité des servitudes de non-construction fut confirmée depuis à deux reprises, tant par la Cour supérieure que par la Cour d’appel. Devant ce revers, Luma s’est résolu à ériger, à flanc de montagne, un ascenseur pour voitures afin de permettre aux résidents d’accéder à leur stationnement. Selon les documents de cour déposés la semaine dernière, Habitations Luma aurait déjà engagé 1,6 M$ dans cette solution, qui pourrait à terme selon M. Grenon nécessiter des dépenses de 5M$.

Tirée du site Royal Lepage

Une solution, toutefois, qui se voit par ailleurs attaquée en justice par une dizaine d’autres voisins, réunis au sein d’un regroupement Groupe Action Cuttle. Étude d’experts à l’appui, signée par WSP, ceux-ci soutiennent que l’ascenseur projeté provoquera une telle congestion rue Cuttle, que les véhicules d’urgence (médecins, ambulances, pompiers, etc.) se verront empêcher d’accéder au voisinage en cas de besoin. Le ministère de la Sécurité publique a été alerté.

«On se croirait dans un film de James Bond», laisse tomber l’un des voisins requérant l’anonymat, excédé par le bruit des travaux (construction, dynamitage, etc.) et cette histoire d’ascenseur pour voiture. « Je ne sais pas ce que fait la municipalité? A-t-elle suffisamment d’inspecteurs? Manque-t-elle de ressources humaines ou de compétence? Je n’en sais rien, mais je me le demande, dit-il. En tout cas, elle semble complètement dépassée.»

Silence de l’Hôtel de Ville

Malgré nos efforts, Le Journal s’est buté à un refus net de la municipalité de répondre à nos questions. Le maire Luc Brisebois et la directrice générale, Julie Godard, ont refusé net de nous parler, prétextant la judiciarisation du dossier.

Sans être directement impliqué, Les Amis de la montagne, un autre regroupement actif au sein de la municipalité, assiste inquiet à la situation. «Nous demeurons vigilants à l’égard de ce projet et de ce promoteur controversé», a reconnu l’un de ses représentants, Daniel Cook.

L’Association de Lac Tremblant ne va pas si loin, mais admet se préoccuper de l’impact des travaux de construction majeurs sur la santé du lac. Son président Gary Littlejohn en parle comme d’«un joyau», l’un des derniers lacs des Laurentides à ne pas avoir été contaminé par la moule zébrée et la myriophylle à épis. «Il faut en prendre soin, dit-il, et éviter tout risque de sédimentation issue de tels travaux à proximité».

Gracieuseté

Questionné sur l’avenir de son projet, alors que le chantier qu’il mène se voit en arrêt forcé, le PDG de Luma tâche de se faire rassurant, soutenant s’attendre à ce que la municipalité lui accorde prochainement un «permis de rénovation» pour terminer les travaux. Il déplore au passage l’opposition que rencontre son projet.

«Le projet Lago est certes complexe, nous écrit M. Grenon dans une déclaration écrite, mais la livraison à sa clientèle n’est en aucun cas compromise. Nous sommes d’ailleurs engagés à poursuivre la réalisation des travaux dans les meilleurs délais».