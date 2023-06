Le Fonds de solidarité conclut l’exercice annuel en beauté

Le Fonds de solidarité FTQ a conclu son année financière 2022-2023 avec un rendement annuel de 4 %, alors que la valeur de l’action a gagné 1,40 $ pour atteindre 54,73 $.

«Les rendements composés annuels à l'actionnaire du Fonds (sans tenir compte des crédits d'impôt), en date du 31 mai 2023, sont de 4 % pour 1 an, 7,4 % pour 3 ans, 6,1 % pour 5 ans et 6,9 % pour 10 ans», a-t-on indiqué vendredi dans un communiqué.

Pour l’exercice financier clos le 31 mai, le résultat global était de 718 millions $ pour quelque 765 721 Québécois, dont 41 549 nouveaux épargnants, ayant confié une partie de leur épargne au Fonds de solidarité FTQ.

«Grâce à notre équipe et notre stratégie, nous avons pu réaliser un profit de 718 millions de dollars pour nos actionnaires malgré le contexte économique», a déclaré Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds.

L’actif net, lui, s’est stabilisé à 18,4 milliards $ durant la dernière année, soit 1 milliard de plus par rapport à l’exercice précédent, alors que le Fonds a investi 1,2 milliard $ pour appuyer le développement économique du Québec.

«Avec la situation économique actuelle, il est primordial d'investir dans des entreprises qui auront autant un impact sur l'économie que sur la société», a ajouté Mme Béïque, avouant qu’il y a encore du travail à faire, mais «le Fonds se prépare et est prêt à foncer».