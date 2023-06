Le Québécois Mike Lee redevient Clopin dans «Notre Dame de Paris» à New York

Il a défendu le rôle de Clopin dans la Grosse pomme l’an dernier. Et il le fera à nouveau au cours des trois prochaines semaines. Pourtant, Mike Lee commence à peine à réaliser qu’il se produit sur Broadway pour une nouvelle série de représentations de Notre Dame de Paris au Lincoln Theater de New York.

«L’année dernière, tout est allé si vite que je n’ai pas eu le temps de penser à ça, de penser au stress d’être sur Broadway; j’étais présent sur scène physiquement, mais pas nécessairement mentalement. Mais maintenant, j’ai l’intention d’en profiter pleinement», raconte Mike Lee.

Il est vrai que l’expérience 2022 n’a pas été de tout repos pour celui qu’on avait découvert à Star Académie dix années auparavant. Non seulement il découvrait un nouveau public en sol américain, mais il enfilait pour la toute première fois les habits de Clopin après des mois de répétition. À titre de doublure, Mike Lee interprète le personnage en alternance avec son interprète principal, le Français Jay.

«Je me souviens avoir perdu mes repères quelques fois l’an dernier! J’étais beaucoup dans l’apprentissage, dans la composition du personnage. Je montais sur scène, mais je ne réalisais pas forcément que j’étais à New York», explique-t-il.

Syndrome de l’imposteur

Mais il a depuis pris du galon – et de l’expérience –, défendant ce rôle du roi de la cour des Miracles à travers le Québec et la Turquie au cours des 12 derniers mois. Et c’est au fil de ces représentations que le syndrome de l’imposteur qui le tenaillait s'est graduellement estompé.

«Au départ, je me basais beaucoup sur le travail de Luck Mervil [l’interprète original lors de la création en 1998, NDLR], autant sa voix que sa démarche, et je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans. C’était tellement loin de qui je suis réellement que je me demandais pourquoi ils m’avaient choisi», avance-t-il.

«Mais un déclic s’est fait et j’ai été capable d’aller puiser en moi cette rage et cette colère nécessaires. Mon parcours a beaucoup aidé à construire le personnage; j’ai vécu du racisme, j’ai vécu des injustices, de la douleur. J’ai dû revisiter ces événements-là et, heureusement, ça m’a confirmé que j’étais zen avec tout ce que j’ai déjà vécu. Ces dossiers-là sont bel et bien classés», termine-t-il.