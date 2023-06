Le wokisme et la haine des femmes

La guerre contre la femme et la féminité s’intensifie. Ce qui constitue l’exception féminine est régulièrement dévalorisé, voire nié, sinon ouvertement attaqué.

Au nom d’une soi-disant « inclusion », les enragés de la déconstruction sociale célèbrent les hommes qui investissent les sphères réservées aux femmes sous prétexte de leur identité de genre. Des compétitions sportives féminines jusqu’aux publicités pour rouge à lèvres, des hommes qui caricaturent les femmes s’approprient fièrement des places qui ne leur appartiennent pas. Même le mot « femme » est devenu tabou. Parlons plutôt d’un bipède équipé d’un utérus !

Lubie

Mais là, l’offensive passe à la vitesse supérieure.

Se faisant le porte-étendard d’une autre lubie wokiste, le média public France Inter a récemment publié un article affirmant que l’instinct maternel est une « vaste supercherie » inventée lors de la révolution industrielle pour convaincre les femmes de rester à la maison. Et comme le Canada a la fâcheuse habitude d’adopter tous les raisonnements de caniveaux venus d’ailleurs, parions que cette nouvelle dérive nous atteindra bientôt.

Certes, chaque femme étant unique, l’instinct maternel se déploie en plusieurs nuances. Mais nier son existence relève de la négation de la biologie et de l’anthropologie. Et si cet instinct est une construction sociale récente, comment expliquer qu’il soit présent chez les mammifères ? Les animaux auraient-ils également attendu la révolution industrielle pour s’intéresser à leur progéniture ?!

Attaque

Le mouvement woke, déterminé à détruire la société, veut dépouiller la femme de son féminin sacré et de tout ce qui fait sa singularité. Il s’agit d’une attaque frontale pour lui dérober son essence--- et la spolier de son identité propre pour en faire un être insipide et inutile.

Mais où sont donc les féministes, ces professionnelles de l’indignation, pour s’élever contre cette nouvelle forme de misogynie culturelle ? Car oui, dévaloriser la femme et la féminité, c’est le visage que prend la misogynie dans l’univers décadent du wokisme !