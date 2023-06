Oscars 2024: place aux navets wokes

Quand vous pensez à vos films préférés, ceux que vous considérez comme des chefs-d’œuvre, est-ce que la couleur de peau du réalisateur, l’orientation sexuelle de l’acteur principal, ou les capacités physiques du preneur de son font partie de vos critères ? Vous dites-vous : « Chouette, le gars qui tient la perche est un bègue albinos et l’être non binaire qui fait le montage est un.e Autochtone dur.e d’oreille » ?

Bien sûr que non !

Ce sont pourtant ces critères qui vont être déterminants pour la catégorie « meilleur film » aux prochains Oscars... et ça fait hurler de rage des gens à Hollywood.

IT’S CRAZY !

L’Académie l’a annoncé il y a longtemps, mais ça ne prend effet que pour la prochaine cérémonie des Oscars de mars 2024.

Un long métrage ne pourra être soumis dans la catégorie « meilleur film » que si la production satisfait à certains critères.

Il faut que le personnage principal (ou de soutien) fasse partie d’un groupe racial et ethnique minoritaire. Il faut que l’une des histoires porte sur un groupe sous-représenté. Il faut que 30 % de l’équipe (réalisateur ou maquilleur ou monteur) soit issue de groupes sous-représentés. Il faut que la compagnie de production offre des stages à des groupes sous-représentés ou que les responsables des communications fassent partie de groupes sous-représentés.

Et qui sont ces groupes sous-représentés ?

Les femmes, les minorités ethniques, les personnes LGBTQ+ et les personnes ayant un handicap cognitif ou physique, ou qui sont sourdes ou ont de la difficulté à entendre.

Je vous jure que c’est écrit comme ça. Si le troisième assistant a de la difficulté à entendre et crie : « Hein, quoi ? » quand le réalisateur crie : « Silence, on tourne ! », bingo, vous avez gagné le droit d’inscrire votre navet dans la catégorie « meilleur film ».

Mais si votre film raconte la vie d’un homme, né dans un corps d’homme, n’ayant jamais couché avec un homme, et qu’en plus cet homme est blanc, oubliez ça !

Je vous avais déjà parlé dans une de mes chroniques de la réaction de l’acteur Richard Dreyfuss, quand on lui a demandé son opinion sur ces critères de sélection aux Oscars 2024. « Ça me fait vomir », avait-il dit.

Selon le New York Post, il n’y a pas que Dreyfuss qui s’en offusque. Un réalisateur a déclaré au quotidien : « C’est ridicule. Je suis pour la diversité, mais vous forcer à donner des rôles à certaines personnes si vous voulez être en nomination ? Ça rend tout le processus contraignant. La personne qui est parfaite pour le rôle devrait avoir le rôle. Pourquoi devrions-nous être limités dans nos choix ? Mais c’est le monde dans lequel on vit maintenant. C’est fou ! »

Le monde est fou, en effet. Comme le signale le Post, le chef-d’œuvre All Quiet on the Western Front n’aurait pas pu être en nomination en 2024. Imaginez-vous donc que ce film raconte l’histoire de soldats de la Première Guerre mondiale ! Des maudits hommes blancs qui se battent contre d’autres hommes blancs ! Ça intéresse qui, ça ?

ON EST FOUTU !

Quand on substitue aux critères de qualité et d’excellence des critères d’appartenance à telle ou telle minorité, c’est là que l’art n’est plus de l’art. Mais un simple outil de signalement de vertu.