Péquistes et solidaires: Paul St-Pierre Plamondon et Gabriel Nadeau-Dubois auraient avantage à s'entendre

La controverse entourant la Fête nationale a mis en lumière la guerre fratricide que se livrent Québec solidaire et le Parti Québécois. Mais Paul St-Pierre Plamondon et Gabriel Nadeau-Dubois auraient peut-être avantage à s’entendre au nom de la souveraineté, de la démocratie ou pour déloger la CAQ.

«Si on croit vraiment [au mode scrutin] proportionnel, je ne vois pas pourquoi les partis politiques sont incapables de concevoir des ententes électorales», estime l’ancien député solidaire Amir Khadir.

Un peu comme un cessez-le-feu ou un pacte de non-agression: «Ici, tu me m’achales pas, là-bas, je ne t’achalerai pas. Ça veut dire que dans certains comtés, un des deux partis ne présente personne contre l’autre», insiste le microbiologiste qui est aussi chroniqueur politique à La Joute.

Depuis une semaine, le traditionnel spectacle des plaines d’Abraham est le théâtre d’une polémique. Les troupes de Paul St-Pierre Plamondon refusent d’y participer en raison du choix de l’artiste-hôte, Émile Bilodeau, associé à Québec solidaire et qui a eu des propos durs à l’égard des péquistes.

Amir Khadir juge la réaction du PQ malheureuse. Cela dit, il est convaincu qu’une alliance électorale entre les deux formations politiques est souhaitable.

«L’indépendance du Québec se fera avec tout le monde, ou ne se fera jamais. Dans ce tout le monde, il y a tous ces nouveaux venus et QS a déjà montré, par l’appui que lui confèrent des tas de gens de divers horizons culturels, que le potentiel réside là, et si on uni nos forces, c’est possible».

L’entente péquisto-solidaire pourrait aussi se faire dans une perspective progressiste, puisque les deux logent à la même enseigne au sujet de la crise du logement ou de la privatisation du système de santé. Ou simplement démocratique, puisque la réforme du mode de scrutin ne se fera pas.

Et un pacte électoral ne signifie pas pour autant un rapprochement politique, notamment sur les questions identitaires comme la laïcité et l’immigration, souligne à grands traits l’ex-député, à l’intention des militants solidaires.

Mais il sait qu’il y a des réticences dans son camp. Une tentative de rapprochement en 2017 entre les deux partis a avorté. Amir Khadir avait approché Véronique Hivon pour présenter sa proposition aux péquistes. «Mais dans mon parti, il y a eu braquage. Les gens de mon parti n’étaient pas prêts».

Le PQ, une coalition

L’historien Éric Bédard rappelle que le PQ était au départ une coalition de dissidents du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), de syndicalistes, de catholiques de gauche et d’anciens libéraux.

Outre la personnalité de René Lévesque, c’est la possibilité réelle de prendre le pouvoir et tenir un référendum qui a permis au ciment de tenir. «Ça mettait en sourdine les dissidences».

Le professeur illustre le mouvement souverainiste comme un être à deux jambes devant se coordonner pour avancer. «Mais les deux jambes ne sont pas coordonnées», dit Éric Bédard. Les uns accusent les autres d’être racistes et xénophobes, les autres leur reprochent de ne pas être de vrais indépendantistes.

Pourtant, dans l’histoire, il y a des exemples d’alliances électorales à succès, qu’on pense à celle qui a précédé la naissance de l’Union nationale. En France, communistes et socialistes ont par le passé conservé leurs identités communes, mais concocté un programme commun à appliquer une fois au pouvoir.

«S’il y avait ce genre de programme commun, ça pourrait être une force politique extrêmement importante. Mais pour ça, il faut qu’il y ait de la bonne foi et de la volonté politique». Et plus les attaques entre partis politiques sont acerbes, plus elles laissent des traces.

«Complètement impossible!»

Député péquiste pendant 42 ans, François Gendron juge pour sa part «complètement impossible» une alliance entre le PQ et QS. Il en prend pour preuve la tentative avortée de rapprochement en 2017.

«Non, ce n’est pas envisageable avec QS», lance-t-il, avec conviction. L’ancien ministre remet en doute l’allégeance souverainiste de nombreux solidaires.

D’ailleurs, François Gendron appuie la décision de PSPP de ne pas participer au spectacle de la Saint-Jean en raison de la présence d’Émile Bilodeau, qui a déjà souhaité la mort du PQ.

Ce qu’ils ont dit:

«La réforme du mode de scrutin, ça n’arrivera pas. Donc, pourquoi ne pas essayer d’imaginer des façons de réaliser la proportionnelle hors scrutin [...] en termes d’entente électorale, pour ne pas se nuire»

- L’ex-député solidaire Amir Khadir

«On s’entend sur la destination, mais on ne s’entend pas sur la route pour y arriver, c’est triste à voir et ça fait le jeu de ceux qui sont depuis toujours contre la souveraineté»

- L’historien et professeur Éric Bédard

«Une entente électorale avec Québec solidaire, ce n’est pas envisageable»

- L’ex-député péquiste François Gendron