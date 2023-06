Repêchage simulé du «Journal»: Michkov à Washington, un attaquant américain pour le Canadien

Connor Bedard a l’étiquette d’un talent générationnel comme Connor McDavid et Sidney Crosby. Les Blackhawks de Chicago ont gagné à la loterie et ils ont maintenant la pièce maîtresse de leur reconstruction avec le phénomène des Pats de Regina.

Après Bedard, il y a encore plusieurs joueurs talentueux. Adam Fantilli, Leo Carlsson, Will Smith et Matvei Michkov ont le potentiel pour s’établir comme des joueurs d’impact au sein de la LNH. Mais de ce groupe, Michkov reste le choix le plus risqué en raison de son passeport russe, de sa situation contractuelle et d’un conflit avec l’Ukraine.

«Le Canadien se retrouve avec le choix le plus difficile au cinquième rang puisque les quatre gros noms devraient déjà être sortis, laissant la porte ouverte pour Michkov. C’est un choix qui fait peur. Mais il y a d’autres options avec Ryan Leonard, David Reinbacher, Zach Benson ou Dalibor Dvorsky. Kent Hughes pourrait passer pour un génie dans trois ans avec Michkov, mais il pourrait aussi l’attendre pendant cinq ans et subir de nombreuses critiques.»

Cette analyse provient d’un recruteur de l’Association de l’Ouest. Mais elle résumait bien les propos de plusieurs dirigeants de la LNH. Pour construire son repêchage simulé, Le Journal a sondé huit recruteurs (trois de l’Est et cinq de l’Ouest). Des huit espions, six ont accepté de se mouiller en prédisant les 32 premiers choix au premier tour.

Après Bedard, cinq de nos six recruteurs ont prédit que les Ducks miseront sur Fantilli. Un de nos collaborateurs a choisi Carlsson au deuxième rang.

Le CH détient également le 31e choix au premier tour, celui des Panthers de la Floride, finalistes de la Coupe Stanley. Pour la LHJMQ, il y a deux candidats potentiels en Ethan Gauthier et Étienne Morin.

Ce repêchage simulé vous servira de trousse de départ pour mieux suivre le repêchage qui aura lieu au Bridgestone Arena de Nashville le mercredi 28 juin (1er tour) et le jeudi 29 juin (2e à 7e tours).