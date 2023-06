Une ado étouffe son nourrisson et le jette aux ordures

Dénouement d’un crime sordide alors qu’une adolescente accusée d’avoir tué son nourrisson vient d’être déclarée coupable de meurtre. Paris Mayo, qui avait 15 ans au moment du crime, s’est effondrée en entendant le verdict.

La jeune femme du Royaume-Uni, qui a maintenant 19 ans, a nié savoir qu’elle était enceinte tout au long de son procès, rapporte le Daily Mail.

Son enfant, prénommé Stanley, a été conçu à l’automne 2018 selon ce qu’avançait la Couronne. Pour sa part, l’accusée disait qu’elle ne s’était pas sentie bien, qu’elle avait des douleurs au ventre et dans le dos.

L’avocat de Paris Mayo lui a demandé durant le procès si à un moment avant la naissance de son enfant elle savait qu’elle était enceinte.

«Non, j'ai toujours eu peur de l'idée que je pourrais l’être. Je n'ai jamais passé de test», a-t-elle déclaré sous serment au jury.

La jeune femme a accouché dans le salon chez ses parents. «Il ne pleurait pas, ne faisait pas de bruit et ses yeux n'étaient pas ouverts. (..) J'ai commencé à paniquer parce qu'il ne pleurait pas et j'ai eu vraiment peur. Tout s'est passé si vite, je ne m'en souviens pas vraiment», a soutenu Paris Mayo, toujours selon le Daily Mail

«Je me souviens seulement qu'il s'est cogné la tête et c'est vraiment tout. Le cordon était autour de sa gorge quand je l'ai défait et c'est là qu'il s'est cassé», ajoute-t-elle.

«Stanley avait des fractures du crâne. Les lui avez-vous fait exprès?» a avancé l'avocat de la Couronne. «Non», a répondu l’accusée. Les jurés n’ont pas cru sa version.

Paris Mayo aurait posé son pied sur le crâne du nourrisson lui infligeant des fractures, le 23 mars 2019. Ensuite, elle lui aurait enfoncé cinq morceaux de coton dans la bouche. Deux morceaux ont été retrouvés profondément plongé dans la gorge de l’enfant.

Ensuite, elle a mis le petit corps dans un sac poubelle et l'a laissé sur le pas de la porte de la maison familiale avant d’aller au lit.

C’est sa mère qui a regardé à l’intérieur du sac maculé de sang qui a fait la macabre découverte.