Une soirée complètement folle pour Olivier-Maxence Prosper

Le Québécois Olivier-Maxence Prosper avait le pressentiment qu’il serait repêché au premier tour.

Deux jours avant le repêchage de la NBA, son agent lui avait lâché un coup de fil lui disant qu’il avait été invité dans la «green room», une zone délimitée devant la scène où les meilleurs espoirs se retrouvent avec leur famille. Il s’agissait déjà d’un bon indicatif pour lui que sa vision allait se matérialiser.

Le rêve est devenu réalité lorsqu’il a entendu son nom par les Kings de Sacramento au 24e rang. Cependant, les Kings ont échangé cette sélection ainsi que Richaun Holmes aux Mavericks de Dallas.

À peine remis de ses émotions, Prosper a déclaré au Toronto Star, vendredi, qu’il avait eu de belles rencontres avec l’organisation du Texas et qu’elle avait manifesté un certain intérêt à son égard.

«C'est génial d'être un Maverick. J’ai eu une très belle première impression lorsque je me suis entraîné avec eux pour la première fois. Je me sentais bien et j’avais le sentiment d’être chez moi», a-t-il dit.

Il est maintenant convaincu qu’il peut encore s’améliorer et atteindre les plus hauts sommets.

«Le joueur que vous avez maintenant n'est pas celui que vous obtiendrez dans cinq ou six ans», a rétorqué l’ancien des Golden Eagles de l’Université Marquette.

L’athlète de 20 ans aura également la chance d’évoluer aux côtés du joueur étoile des Mavericks, Luka Doncic.

Le basketball québécois en plein essor

Signe que le basketball québécois est en bonne santé, Prosper est devenu le deuxième Québécois à être repêché en première ronde par une équipe du circuit Silver. Les Pacers de l’Indiana avaient jeté leur dévolu sur Bennedict Mathurin au sixième rang, lors de l’encan de 2022.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a immédiatement félicité le nouveau membre des Mavericks et elle a mentionné via son compte Twitter que «Montréal démontre une fois de plus qu’elle est une ville de basketball».

On tend à lui donner raison, puisque le nombre de Montréalais évoluant dans la NBA ne fait que croître. Outre Prosper, voici les quatre autres athlètes issus de la Belle Province qui évolueront dans le circuit Silver en 2023-2024.

Bennedict Mathurin

Mathurin est en train de s’établir comme un joueur vedette dans la NBA. L’arrière a disputé 78 parties avec les Pacers de l'Indiana, récoltant au passage 16,7 points et 4,1 rebonds par rencontre. Il a d’ailleurs été nommé sur l’équipe d’étoiles des recrues lors de la saison 2022-2023. Le natif de Montréal-Nord est devenu l’an dernier le Québécois sélectionné le plus tôt par une formation de la NBA.

Luguentz Dort

Ignoré par les 30 équipes lors de la séance de sélection de 2019, Dort a signé un contrat à deux volets avec le Thunder d'Oklahoma City. Le Montréalais a fait ses débuts dans la grande ligue en 2019-2020. Depuis ce temps, il est un joueur important en formant un duo explosif avec son compatriote canadien Shai Gilgeous-Alexander. Le Thunder lui a accordé toute sa confiance l'an dernier en lui offrant un lucratif pacte de cinq ans d’une valeur de 87,5 millions $.

Chris Boucher

Ayant disputé une seule partie avec les Warriors de Golden State en 2017-2018, Chris Boucher a par la suite joint les rangs des Raptors de Toronto. Jamais repêché lui non plus, l’athlète de 30 ans en sera à une sixième saison avec l’équipe de la Ville Reine. En 2022, Boucher a apposé sa signature sur une entente de trois campagnes avec les Raptors lui rapportant au total 35,25 millions $.

Khem Birch

Khem Birch a effectué son baptême du feu dans le plus important circuit de basketball au monde en 2017 avec le Magic d’Orlando. Le Montréalais a par la suite joué trois campagnes avec les Raptors avant d’être échangé aux Spurs de San Antonio.