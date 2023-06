Vidéos: une femme saoule sème le chaos dans un manège à Disney

Une femme saoule a semé le chaos dans un manège au parc de Epcot à Disney, en Floride, au moment où elle aurait quitté son siège en pleine attraction criant après les familles présentes.

«Va-t’en!», peut-on entendre des adultes crier au travers du brouhaha à la femme, à l’air ivre, debout sur l’une des sorties d’urgence de l’attraction «Visite de la Gran Fiesta avec les trois caballeros», selon ce qu’a rapporté The Independent mercredi.

Dans deux vidéos partagées sur TikTok par une témoin de la scène, dont l’un a atteint plus de 1,9 million de vues en cinq jours, on peut voir la femme criant après les familles assises dans l’attraction, tandis que des enfants pleurent et crient dans le chahut.

À un certain point, on peut apercevoir les employés tentant d’empêcher la femme de quitter le manège, lui martelant «qu’elle ne peut quitter la station maintenant», avant que la perturbatrice ne saute la barrière et quitte l’attraction.

«Elle criait, a tenté de se battre avec les personnes derrière elle dans le bateau. [...] Elle a effrayé des enfants et a fâché tout le monde. Puis [elle] s’est sauvée et a dû être sortie par la sécurité», a relaté la témoin, qui a partagé les images sur TikTok.

Puis, la femme de 37 ans aurait recommencé son manège, cette fois dans la file pour la montagne russe des Gardiens de la Galaxie, avant d’être prise en charge par la sécurité, selon ce qu’aurait indiqué le bureau du shérif du comté d’Orange au SFGATE, a relaté The Independent.