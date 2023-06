5 conseils pour réaliser les menus travaux de votre maison

Avec la fin de la période froide, on a tous un peu envie de remettre notre chez-soi en état. Tous ces petits problèmes qui sont apparus durant l’hiver et qu’on a laissés traîner nous agacent.

Mais c’est dispendieux et difficile de trouver la bonne personne pour réparer ces petites choses. Pourquoi pas le faire soi-même ? C’est parfois bien plus simple qu’on le pense !

1 Réparer un trou dans un mur

On a parfois tenté sans succès de poser quelque chose au mur, et on y a laissé un beau trou. Pas d’inquiétude, cela se répare très bien soi-même. Pour un petit trou (jusqu’à 1 pouce de diamètre), le mastic tout prêt est une solution simple. Rose tant qu’il est frais, il devient blanc une fois sec. On l’étale facilement avec une spatule, et le résultat est parfait.

Pour les trous plus grands, il existe une technique bien documentée sur internet : la patch californienne, qui permet d’utiliser un morceau de gypse pour réparer des trous jusqu’à 8 pouces de large.

Photo fournie par Les Affûtés

2 Repeindre un mur

On n’ose jamais se lancer, de peur du temps que cela prend. Mais repeindre un mur fait tellement de bien à l’énergie d’une maison ! Même si c’est parfois simplement pour remettre du blanc sur un blanc peint il y a 10 ans.

Pour bien le faire, il suffit de commencer par poser du ruban de masquage (pour protéger les zones qui ne sont pas à peindre). Ensuite, on peint au pinceau les bords et zones étroites. Et on finit par le rouleau pour les grandes zones. Dans la plupart des cas, deux couches suffisent.

3 Réparer un évier qui s’écoule mal

On a tous vécu ces moments où l’eau de l’évier s’écoule mal, très lentement. Dans la grande majorité des éviers, il suffit de dévisser le réservoir qui est sous l’évier et d’enlever les résidus qui bloquent (souvent des cheveux). L’odeur n’est pas la plus agréable, mais le résultat est radical et prend 5 minutes à obtenir !

4 Réparer une mini fuite de robinet

Si vous avez une petite fuite, souvent une goutte qui coule du robinet ou des tuyaux sous l’évier, il s’agit souvent d’un simple joint trop âgé. Il suffit alors de dévisser les tuyaux ou l’embout du robinet, remplacer le joint, et remettre le tuyau. Tellement apaisant !

5 Réparer des plinthes

Une plinthe qui se décolle, c’est vraiment visible. Mais il vous suffit de prendre un peu de colle à bois, un marteau et quelques clous, et vous pouvez les fixer en un instant.

Une fois ces 5 premières rénovations faites par vous-même, vous vous sentirez pousser des ailes !