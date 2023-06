8 activités inusitées à ne pas manquer lors d'un voyage au Cambodge

Vous planifiez un voyage en Asie du Sud-Est ? Le Cambodge détient l’une des plus majestueuses merveilles du monde dans sa cour, le site archéologique d’Angkor, et tant d’autres lieux d’intérêt à découvrir. Voici huit idées qui plairont à autant de types de voyageurs !

Les temples d’Angkor à vélo

On ne va pas au Cambodge sans contempler les vestiges des capitales de l’ancien empire khmer, qui fut à son apogée entre le 9e et le 15e siècle. Véritables chefs-d’œuvre architecturaux près de Siem Reap, deuxième ville du pays, les temples et sculptures d’Angkor font partie d’un parc archéologique de plus de 400 km2.

Classé patrimoine mondial de l’UNESCO et visité par plus de deux millions de touristes par an avant la pandémie, le célèbre temple Angkor Vat est la plus grande structure religieuse au monde.

Pour contourner la route touristique des plus beaux sites, partez à l’aventure à vélo avec un guide local. Vous traverserez jungle et forêt sur des sentiers de terre en découvrant la culture locale au passage, de village en village. Le nombre de ruines visitées sur une ou plusieurs journées dépendra du rythme choisi.

Le dénivelé étant pratiquement inexistant, le sentier traditionnel de 30 km en un jour est accessible à tous et permet de voir les classiques : Angkor Vat, Angkor Thom, Bayon, Ta Nei ainsi que Ta Prohm, rendu célèbre grâce au film Tomb Raider.

Cours de cuisine et gastronomie khmère

Si la nourriture cambodgienne n’est pas la plus recherchée des grands cercles foodies internationaux, tout cela semble prêt à changer. La cuisine khmère s’avère en effet une aventure surprenante remplie de subtilités : un équilibre parfait entre ses épices fraîches et une touche relevée bien dosée. Parfois inspirés de leurs voisins avec des touches thaïlandaises, laotiennes, chinoises ou vietnamiennes, les plats nationaux cambodgiens ont tout de même leur caractère unique. Parmi les plus délicieux, l’amok, un poisson servi dans une feuille de bananier avec de la citronnelle, du piment rouge et de la noix de coco.

Ne manquez pas de repartir du pays avec du poivre de Kampot, parmi les meilleurs au monde.

Les villes touristiques offrent toutes une sélection de restaurants raffinés et des cours de cuisine, pour les épicuriens. Les plats abordables vendus sur rue ou dans les marchés se transforment souvent en révélations inattendues ! Deux restaurants parmi mes coups de cœur :

Le Golden Temple Boutique à Siem Reap, qui offre aussi des cours de cuisine www.goldentemple.asia

Le Malis à Phnom Penh avec son magnifique jardin extérieur www.malis-restaurant.com

Marcher de plage en plage sur l’île Koh Rong Sanloem

Peu de gens s’imaginent des plages tropicales en pensant au Cambodge. Pourtant, quelques îles du sud offrent exotisme et cocotiers dans un cadre décontracté et encore peu développé, rappelant la Thaïlande des années 1980. La petite île de 10 km de long Koh Rong Sanloem est prisée par les couples et les familles. Sans route, on se rend d’un endroit à l’autre en bateau-taxi ou en marchant 15 minutes à une heure via de courts sentiers qui traversent la jungle dense. Ceux qui rêvent de tranquillité et d’un bungalow rustique choisiront le côté sud-ouest et l’eau émeraude de Lazy Beach ou Sunset Beach. Devant les quais de l’autre côté de l’île, la populaire baie de Saracen offre un vaste choix de restaurants et d’hébergements. Celle-ci se relève tranquillement de plusieurs mois désertés par les touristes, mais les quelques sites à l’abandon n’enlèvent rien à la beauté de sa longue plage de sable blanc.

Toutes les îles cambodgiennes étant touchées par l’absence de systèmes septiques appropriés et une mauvaise gestion des déchets sur le continent, il est important de s’informer de l’état des plages avant de réserver.

Les villages flottants de Koh Rong

Koh Rong est l’île voisine de Koh Rong Sanloem. Parfois reconnue pour l’atmosphère fêtarde de son bourg animé, Koh Tuch, l’île est pourtant peu développée et la quiétude réapparaît dès qu’on s’en éloigne. Koh Rong regorge de petits villages typiques et de jolies plages, dont la paisible Long Beach avec ses eaux turquoise translucides et Long Set Beach, plus animée. Visiter les villages flottants des communautés de pêcheurs de Koh Rong est une expérience inoubliable. L’authenticité des communes de Prek Svay et de Daem Thkov, de moins de 500 habitants, donne un bel aperçu de la vie insulaire traditionnelle cambodgienne. Entre les commerces locaux qui ont traversé les générations et les filets de pêche entremêlés, vous apercevrez peut-être des loutres tout en expérimentant l’excellente cuisine locale à bon prix.

La promenade de Phnom Penh

La capitale de 2 millions d’habitants du Cambodge, Phnom Penh, fut jadis un important centre d’activité de l’empire khmer et du protectorat français. Malgré des années obscurcies par la guerre et la révolution, Phnom Penh est récemment redevenue des plus vivantes, tant sur la scène culturelle que gastronomique. Après avoir visité tous les sites importants (Musée national, palais royal, marché russe, temples et monastères), une longue marche sur la promenade s’impose. C’est qu’on peut passer des heures à marcher aux abords de la rivière Tonlé Sap sans se lasser, à toute heure du jour. D’un côté, la rivière rejoignant le fleuve du Mékong et un passage où se mêlent familles, joggeurs et moines. De l’autre, un véritable cirque, entre des mendiants, des enfants vendant des mets typiques de rue ou des trucs aussi bizarres que des oiseaux entassés en cage (qu’on veut libérer mais qui sont entraînés à retourner à leur cage par la suite) !

Des visites pour mieux comprendre l’histoire

Un des plus grands trésors du Cambodge est son peuple accueillant, résilient, optimiste et détenant une facilité à apprécier le moment présent. Ne vous fiez donc pas à l’histoire atroce qu’ont traversée ses habitants pour imaginer l’ambiance qui règne au pays. Cela n’empêche pas les visiteurs de vouloir mieux comprendre le passé qu’on préférerait oublier ; les guerres et le génocide des années 70, durant lequel des millions d’hommes, de femmes et d’enfants ont péri.

Sous Pol Pot, les Khmers rouges ont commis des crimes inimaginables en plus de transformer le pays en camp de travail, faisant sombrer la population entière dans la famine. Parmi les visites très difficiles de Phnom Penh à la mémoire des morts et survivants, le camp de la mort de Choeung Ek et le musée du génocide de Tuol Sleng, une ancienne école jadis convertie en prison de torture.

Expérimenter un massage traditionnel

Pratiqué depuis les temps ancestraux comme thérapie de guérison, le massage traditionnel khmer n’utilise aucune huile et se veut extrêmement relaxant. Vous gardez les vêtements amples qu’on vous fournit.

La technique de massage, en profondeur et via des étirements, se concentre sur les énergies du corps par l’intermédiaire des méridiens, mais de façon moins vigoureuse que les massages thaïs.

À essayer au moins une fois lors de votre séjour !

Parmi les bonnes adresses : le Spa Samatha de Phnom Penh samathaspa.com

Visiter le centre APOPO où les rats sont des héros

Selon le Landmine Monitor, le Cambodge est l’un des pays de la planète où il y a le plus de mines antipersonnel, avec plus de 1000 km2 de surface encore contaminés. Plusieurs centaines de milliers de mines terrestres et d’explosifs continuent de joncher les campagnes, ce qui représente un défi humanitaire et socioéconomique majeur. Le pays a aussi le taux le plus élevé au monde d’amputés par habitant (40 000 personnes) et beaucoup de victimes sont des enfants. L’OBNL international APOPO de Siem Reap permet un déminage sans danger, grâce à des rats africains au fin odorat qui font équipe avec des chiens aussi entraînés à trouver les explosifs. Avec leur poids parfait, les rats ne déclenchent jamais les mines, ce qui permet à l’organisation de ne déplorer aucun décès de ces animaux dans son histoire. Ceux-ci sont même traités aux petits oignons, en commençant par la crème solaire qu’on leur applique tous les matins avant de sortir pour leur très court quart de travail. La visite, des plus intéressantes pour toute la famille, vous fait redécouvrir l’histoire du pays, tout en observant les animaux à l’entraînement (vous pouvez même flatter un rat, si vous en avez le courage !). Vous contribuez à la cause par votre simple visite et vous pouvez aussi faire un don ou adopter un rat-héros pour moins de 15 $ par mois.

